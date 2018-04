Babalar ve bebek bakımı

Babalara sorduk: Bebek bakımı konusunda eşinize ne kadar yardımcı oldunuz?

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele

Babaların kimi bu konuda hayli iddialı kimiyse kadınların hep daha fazlasını istediği görüşünde!



“Oğlumuz gerçekten çok zor bir bebekti. Uykusu, beslenmesi, gaz sancıları bize çok zor iki yıl yaşattı. Tabii ki eşim benden daha çok bebeğimizle birlikte olup daha fazla zaman geçirdi ama ben de elimden geldiğince ev işlerinde, alışverişte ve diğer konularda ona yardımcı olmaya çalıştım. Bebek büyütmek tek başına altından kalkılabilecek bir iş değil.”

Erhan, Görsel Yönetmen



“Bence kadınlar bu konuda biraz nankör. Ne kadar yardımcı olursanız olun her şeyi kendilerinin yaptıklarından şikayet etmeye devam ediyorlar!”

Oğuz, Yazılım Uzmanı



“İlk kızımı ben büyüttüm diyebilirim. Her şeyini yaptım; altını değiştirdim, uyuttum, mamasını yedirdim, bir anne ne yaptıysa hepsini yaptım. İkincisinde işlerim yoğun olduğu için bunlara pek vaktim kalmadı ama vaktim olsa yine keyifle yapardım.”

Bülent, Turizmci



“Kendi babamla kıyasladığımda eşime her konuda fazlasıyla yardımcı olduğumu söyleyebilirim. Yeni nesil babalar bence çok ilgili ve bilgili. Anneler kadar araştırıyoruz, okuyoruz ve çocuklarımızla vakit geçirmeye gayret ediyoruz.”

Tolga, Avukat



“Ben ve arkadaşlarım bebek bakımında iddialıyız. Hatta arkadaşlarımdan birinin eşi doğum izni bitince çalışmaya başladı ve arkadaşım evden de yürütebileceği bir iş yaptığı için uzun süre çocuğuyla ilgilendi. Bence erkekler emzirme dışında annenin yaptığı her şeyi yapabilir ve çoğu da artık yapıyor.”

Soner, Müzisyen



“Oğlum doğduğunda, vaktimin neredeyse çoğunu ofiste geçirdiğim bir tempoda çalışıyordum. Baba olmak bende galiba ‘daha çok para kazanmalıyım’ baskısı yaratmıştı. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda keşke bebekliğinde daha çok yanında olabilseydim diyorum. Çünkü çok çabuk büyüyorlar ve zamanı geri alamıyorsunuz.”

Mehmet, Pazarlama Müdürü