Babalara sorduk: Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?

Hayatta yeni bir rol üstlenmenin heyecanı, anne olan eşin değişimi, bebekten sonra oluşan yeni düzen... Tüm bunlar erkeklere neler hissettiriyor, çocuktan sonra hayatları nasıl değişiyor? Merak ettik, sorduk!

Yazı: Burçin Öztınaz



“Hayatım, zaten çocuk yapmaya karar verdiğimizde değişti. Küçük bir varlık dünyaya gelecek, beni taklit edecek, bana hayran hayran bakacak ve benimle yarışacak! Bu kadar güzel şeylerin gerçekleşmesi için elbette bazı şeylerden feragat etmeniz gerekiyor ve bence bunlar için hayıflanmaya hiç gerek yok!”

Ulaş, Editör



“Neler değişmedi diye sorsanız yanıt vermek daha kolay olurdu. Uyku ve yemek düzeninden tatillere, evin düzeninden alışkanlıklarımıza kadar her şey değişti!”

Tonay, Mimar



“Anneler için daha çok şey değişiyormuş gibi bir yargı var ama erkeklerin hayatında da birçok değişiklik oluyor. Kızımız doğduktan sonra eşimin odak noktası, hayata bakışı, hobileri bile değişti. Bunun bana yansımaması imkansız!”

Mete, Emlak Danışmanı



“En büyük değişiklik evdeki nüfus artışı oldu! Kızımız şu an iki aylık. İki aydır evde eşimle baş başa kalamadık. Abartmıyorum, annem, kayınvalidem, baldızım hep bizde!”

Ahmet, Fotoğrafçı



“Ben değiştim! Artık hiçbir şey kızımın mutluluğundan ve gülümsemesinden önemli değil!”

Nazım, Grafiker



“Doğumdan sonra eşim işinden ayrıldı. Bu yüzden kazancımız değişti. Üstüne bir de masraflarımız arttı. Sonuç olarak lüks harcamalarımızı kısmak zorunda kaldık. Ama yanlış anlaşılmasın, asla şikayetçi değiliz.”

Çağdaş, İnşaat Mühendisi



“Biz anlık yaşayan ve çoğunlukla dışarıda vakit geçiren bir çifttik. Oğlumuz doğduktan sonra daha evcimen olduk.”

Rıdvan, Sigortacı



“Çok şey değişti ama en önemlisi babamla ilişkim değişti. Eskiden kızdığım konularda artık ona hak veriyorum.”

Fuat, Göz Doktoru



“Baba olduktan sonra karşıdan karşıya geçerken üç değil dört kez bakmam gerektiğini, en azından onun yanında salya sümük ağlamamak için ‘Babam ve Oğlum’ tadında filmleri izlememeyi, tatilde tekneden tam balıklama atlarken bunu çivilemeye çevirmeyi, beraberken nerede olursan ol her zaman yanında küçük bir pet şişe bulundurmayı öğrendim!”

Zafer, Müzisyen



“İki çocuğum var ve onlar dünyaya geldikten sonra hayata bakışım tamamen değişti. Eskiden daha korkusuzdum ama şimdi daha temkinliyim. Örneğin eskiden ofiste kimsenin kaprislerine göz yummaz, gerekirse istifamı vermek için hiç düşünmezdim. Ama şimdi bireysel davranmam söz konusu değil. Önceliğim çocuklarım.”

Mustafa, Çevirmen