Baby Shower'a rakip geldi!

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Parti dünyasının yeni trendi: Sip&See

Yazı: Eda Şentürk



Son yılların en gözde partilerinden baby shower’a rakip geliyor! Yurt dışında du¨zenlenmeye başlanan Sip&See yani ‘bebeği görme partisi’, doğumdan sonra yapılıyor, anneye moral

veriyor ve dostlarla bebeğin gelişi kutlanıyor. Yeni bir parti trendiyle karşı karşıyayız. Yine renkli su¨sler, nefis ikramlar, eğlenceli oyunlar başrolde. Ama bu kez bebek anne karnında değil anne kucağında. Bebeğin gelişini kutlamak için du¨zenlenen Sip&See (Yudumla ve gör) partileri son zamanların en trendi partilerinden.



PEKİ NEDİR BU SIP&SEE?

Doğumdan sonra anne ve babanın veya bir yakınlarının onlar adına bebeklerinin gelişi için düzenlediği parti olarak tanımlayabiliriz. Partiler çoğu zaman bebek henüz 1-2 aylıkken anne-babanın belirlediği tarih ve saatlerde aile ve arkadaşların katılımı ile gerçekleşiyor. Aslında partinin amacı bebeği ilk kez dostlarla tanıştırmak ve doğumdan sonra ziyarete gelmek isteyen kişileri tek seferde ağırlama kolaylığı sağlamak. Verilen partide davetliler hem aperitif yiyecekler eşliğinde bebeğin doğumuna kadeh kaldırıp hem de bebeği görmüş oluyor.

