Barış Manço'dan ninniler

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Türk pop-rock müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun 10 unutulmaz şarkısı; 0-2 yaş çocuklar için ninni olarak yeniden düzenlenerek “Beşikten 77’ye” albümünde bir araya geldi.

Adisebaba tarafından çıkarılan ve unutulmaz Barış Manço şarkılarına enstrümantal olarak yer veren “Beşikten 77’ye” albümü, Eylül ayı itibariyle raflarda… Amerika’da piyasaya sürülen ve çok ses getiren, Beatles, Madonna, Metallica gibi isimlerin şarkılarının ninni versiyonlarından oluşan albümlerinden ilham alınarak Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Beşikten 77’ye” albümü, Eylül ayı itibariyle tüm seçkin oyuncak ve müzik mağazalarında satışa sunulacak. “Alla Beni Pulla Beni”, “Kol Düğmeleri”, “Arkadaşım Eşek”, “Eski Bir Fincan”, “Ne Ola Yar Ola”, “Güle Güle Oğlum”, “Unutamadım”, “Bahçede Hanımeli”, “Nazar Eyle” ve “Rüya” gibi Barış Manço’nun unutulmaz eserlerinin ninni uyarlamalarının enstrümantal olarak yer aldığı albümde, SAF Prodüksiyon, Yuriy Ryadchenko ve Özer Atik tarafından çelesta, music box, orkestra çanı, yaylı çalgılar, dijital piyano gibi enstrümanlar kullanıldı.

