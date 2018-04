Baston pusetler mercek altında

Kendinize araba seçerken kriterleriniz nelerse aynıları bebek arabaları için de geçerli! Eğer kriterleriniz kolay açılıp kapanması, hafif olması ve en küçük otomobilin bagajına bile sığabilmesi ise tercihinizi baston pusetlerden yana kullanabilirsiniz. Peki hangisi en iyisi?

Hazırlayan: Elif Girgin



Neden baston puset?

• İlk çocuğunuz… Özene bezene, full fonksiyonlu, cicili bicili bir bebek arabası satın aldınız. Ama o da ne; ne bagaja sığıyor ne de kolay taşınıyor! Onca merdiveni bebek arabasıyla inip-çıkacak değilsiniz. Arabayı apartmanın girişine bırakmak da riskli! Keşke küçük ve hafif bir bebek arabanız olsaydı…

• Her gün her gün eve tıkılıp kalmak olmaz. Alışverişe, parka, tatile gidilecek. İcabında otobüse, vapura, uçağa binilecek. Kolayca katlanan, rahatça taşınan, hafif ve pratik bir baston pusetle yollar sizin.

• Restorana gittiniz mama sandalyesi mi yok? Pusetiniz yanınızda...

• Çocuğun uykusu mu geldi; yatırın sırtını dalsın tatlı rüyalara… O sırada siz de bir kahve keyfi yaparsınız belki…

• Alışveriş poşetleri ağır mı geldi? Arabanın altındaki pratik sepet ne güne duruyor?

• Rüzgar mı çıktı, yağmur mu başladı, güneş gözüne mi geldi, aman sinek ısırmasın... Bebeğinizi her türlü dış etkenden koruyan süper kahraman baston puset; yağmurluğu ve tentesiyle emrinizde.