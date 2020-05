Emzik kullanımı bebeklerin en önemli reflekslerini tatmin ettiği gibi uyumalarını da kolaylaştırıyor. Ancak belli noktalara dikkat etmediğiniz zaman bebeğiniz için zararlı olabiliyorlar.

Anne baba olacağını öğrenen heyecanlı ebeveynler, daha bebekleri doğmadan ihtiyaç duyacakları ürünleri araştırarak kapsamlı alışverişler yapmaya başlıyor. Daima en güzelini ve sağlıklısını seçmeye çalıştıkları emzik de bebekler belli bir yaşa gelene kadar hayatlarında büyük yer kapladığı için ebeveynler tarafından özenli şekilde satın alınıyor. Bu nedenle emzikler hakkında bilmeniz gerekenleri ve daha fazlasını sizler için derledik…





Emzik Seçimi Yaparken Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler

Uzun yıllar boyunca bebekler için en önemli ve gerekli ihtiyaçlar arasından gösterilen, her ebeveyn tarafından dikkat edilen emzik, son zamanlarda uzmanları ikiye ayıran tartışmalara konu oluyor. Kimi uzmanlar kullanılması gerektiğini savunurken kimileri ise gereksiz, hatta zararlı olduğunu öne sürüyor. Bu sebeple emzik seçimi yaparken ve kullanırken her zaman göz önünde bulundurmanız gereken noktaları sizler için bir araya getirdik;

Bebeğinizin yaşına uygun, damaklı ya da damaksız olanlardan satın almalısınız. Eğer bir yaşından büyükse damaklılardan almalısınız.

Eğer sürekli ağzından atıyorsa ve emziğini kullanmak istemiyorsa zorlamamalısınız.

Acıkmasını geciktirmek ya da aklına getirmemek için değil, onu sakinleştirmek amacıyla kullanmalısınız.

Bakterilerden koruyarak hijyenini sağlamak için mutlaka emzik kabını yanınızda taşımalısınız.

Her ne kadar en kaliteli olanları satın alsanız da çok uzun süreler kullanmamaya özen göstermelisiniz.

Kullanmadan önce sıcak su ile arındırmalısınız.

Tamamen doğal maddelerden üretilenleri seçmelisiniz. Uzmanlar diş çıkaran bebekler için en iyisi olan kauçuk emzik kullanımını öneriyor.

Çok kullanmaktan kaynaklanan delikler gördüğünüz zaman emziği çöpe atmalısınız.





Faydaları Nelerdir?

Emzik, bebeklerin emme içgüdüsünü yatıştırarak kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. Çünkü en güçlü refleksleri ve mutlulukları artıran şey emmektir... Böylece uykuya çok daha rahat dalabilir ve kendilerini huzurlu hissedebilirler. Emziğini arayan, düşürdüğü zaman eliyle bulmaya çalışan bebeklerin el reflekslerinin de daha çok geliştiği de konuşuluyor.





Bebeklerin uykuya daha kolay dalmalarına destek oluyor.





Zararları Var mıdır?

Yıllarca önerilen ve neredeyse herkes tarafından kullanılan emziklerin zararlı olabileceği özellikle son yıllarda gündeme gelmeye başladı. Örneğin, bebeğin anne memesine ilgisini azaltabileceği, çene ve diş gelişimini olumsuz etkileyebileceği, çeşitli enfeksiyonlara neden olabileceği, bıraktırma güçlüğü gibi durumlar zararlı görünme nedenleri arasında ön plana çıkıyor. İlk birkaç ay bebeği emzik ile tanıştırmamak, emme süresini zaman içinde sistematik şekilde azaltmak çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından genç ebeveynlere tavsiye ediliyor. Emzik bağımlılığı çok rastlanan bir problem olduğu için bilinçli ve duyarlı hareket etmekte fayda var. Sürekli emziğiyle ilgilenen, gün içinde çevresindeki insanlarla iletişimi kısıtlı olan bebeklerin pratik yapma şansları azaldığı için daha geç konuştukları sıklıkla gözlemleniyor. Özetlemek gerekirse, emzikler kullanım şekline hem yararlı hem de zararlı olabiliyor…