Birçok ebeveynin en büyük şikayeti bebeklerinin ya da çocuklarının gündüz ya da gece uykularının düzensiz olması. Peki, yatak odasının bu süreçteki etkisi ne? Bebeğinizin rahat uyuması için dizayn edilmiş bir yatak odası uyku düzeninde ne kadar etkili?

ODA DUVARI VE MOBİLYANIN RENGİ ÖNEMLİ

Çocukların gelişimleri için önemli olan uyku gün boyunca onların da huzurlu olmasını sağlıyor. Ebeveynler çocukları uyutabilmek için birçok şeyi deniyor. Ninniler söylüyor, bazen saatlerce masal okuyor ya da kucağında sallıyor. Bebeklerin doğduklarından itibaren yataklarına yatırarak, kendi kendilerine uyumalarını sağlamak tabii ki en sağlıklısı. Bunu başaran ebeveynler tabii ki çok talihliler.



Bebeklerin iyi bir uyku için sessiz ortamın dışında, oda duvarlarının ve mobilyaların rengi de önemlidir.

Alman mobilya tasarım uzmanı Sandra Schwertfeger 1989 yılından bu yana çocuk odalarıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ünlü bir firmada çalışan Schwertfeger, kendisinin de bir anne olduğunu, mobilya tasarımları yaparken annelik deneyiminden faydalandığını söylüyor.

BEBEK ODASI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mobilya tasarım uzmanı anne ve babalara bebek odalarını almadan şu bilgileri göz önüne almalarını söylüyor:

- Tasarım konusuna geçmeden önce kendi deneyimlerinden yola çıkan Schwertfleger şu tavsiyelerde bulunuyor: "Bebek ya da çocuklar için öğlen ya da akşam uykusu için belli bir saat belirlenmelidir. Çocuk bir süre sonra bu saate alışacaktır. Bu saatin dışına çıkılmamalıdır."

- Çocuk odaları onların büyümelerine tanık olan en önemli yerdir. Öncelikle odanın güvenlikli olması çok önemlidir. Onların güvende bulunmalarını bilmeniz sizin içinizin de rahat olmasını sağlar ve onlar uyurken yaptığınız işe yoğunlaşabilirsiniz. Yoksa birkaç dakikada bir onu kontrol etmek zorunda kalacak, belki ses çıkarıp onu uyandıracaksınız. Evin çok ses almayan bir odası çocuk odası olarak düşünülebilir.

- Yumuşak ve tüylü halılar, kalın perdeler dışarıdan gelen sesi yutar ve daha iyi bir uyku sağlar.

- Bebeğin yatağı mutlaka onun yaşına uygun olmalıdır. Hareketlenip tırmanmaya başlayınca alçak parmaklıklı bir karyola onun için tehlikeli olabilir.

- Odada rutin olarak ses çıkaran alarm saati ya da benzeri eşyalar olmamalıdır.

- Çocuk odasında kullanılan eşyaların malzemeleri doğal olmalıdır. Yani onların sağlığına dokunacak zararlı malzemelerden yapılmış eşyaları asla kullanmayın.

- Odadaki eşyaların keskin uçları olmamalıdır. Yuvarlatılmış mobilyalar onlara uygundur.

- Yatak odasının duvarları, kullandığınız battaniye ve yatak takımları da açık ve parlak olmayan renklerden oluşmalıdır. Yani kıpkırmızı bir perde, battaniye onların gözlerini yorar. Bebek ve çocuk odalarında uçuk renkleri tercih edin.

- Kullandığınız çarşaflar, yastık ve yorgan kılıfları pamuklu olmalıdır. Pamuklu eşyalar tıpkı kıyafetleri gibi bebeğin hem terlememesini hem de teninin rahat etmesini sağlar.

- Geceleri çok hafif sarı ışık saçan bir gece lambası onun daha iyi uyumasını sağlar. Böylece çocuğunuz gece tuvalete gitmek zorunda kalırsa korkmaz. Belki de yaşı büyükse sizi uyandırması bile gerekmez.

- Bebeğin yatağı çok önemlidir. Çok sert bir yatak onlar için uygun değildir. Ama yine de yatağın içine gömülmemelidir. Yani onun omurgası için zararlı olmayacak bir bebek yatağı sağlığı ve iyi bir uyku alması için önemlidir.

- Bebek odasına saksıda yetiştirdiğiniz aloe vera bitkisi koyabilirsiniz. Bu bitki odanızın daha temiz bir havaya sahip olmasını sağlar. Ancak odayı tabii ki başka çiçeklerle doldurmayın.

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