Bebeğimle Elele çıktı!

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Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı bayilerde...

Annelerin ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu bir içerikle bayilerdeki yerini aldı.



Yeni sayıda neler mi var?

Çocuklarının doğumuyla hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Irmak Ünal ile çok keyifli bir röportaj, çocuk modası, anneler için bakım, güzellik ve stil önerileri, A'dan Z'ye hamile

sözlüğü, kanguru önerileri, annelerin kabusu 'kolik', hazır mama bilmecesi, çocukla tatil, iki yaş sendromu ve dahası...



Bebekler ve çocuklar için mevsim sebze ve meyveleriyle 25 besleyici ve vitaminli tarif kitabı da dergiyle birlikte hediye!