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Bebeğimle Elele’nin Haziran-Temmuz sayısı bayilerde…

Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı!

Sağlıktan beslenmeye, modadan tatile anneleri ve bebekleri ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:
 
- Burak Kut, Cansen Kut ve kızları Aden ile keyifli bir sohbet…
 
- Küçüklerle uçak yolculuğunun püf noktaları…
 
- Güneş çok keyifli ama bazen tadı kaçabiliyor. Minikleri üzmeden güneşten korumanın yolları…
 
- Tatil bilgisayarın başında geçmesin. Teknolojiyi dengeli kullanmayı şimdiden öğretmek lazım.
 
- En güzel çocuklu tatil rotaları…
 
- Ergenlik kapıyı erken çalarsa ne yapmalı?
 
- Şimdi bisiklet zamanı… Doğru bisikleti seçmenin yolları…
 
- Moda: Deniz cicileri
 
- Çocuklar mı iştahsız biz mi abartıyoruz?
 
- Yazın tadı açmasın: El ayak ağız hastalığı ve besin zehirlenmeleri konusunda önlemlerinizi alın.

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