Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı!

Sağlıktan beslenmeye, modadan tatile anneleri ve bebekleri ilgilendiren her detayın yer aldığı dergiden bazı konu başlıkları şöyle:



- Burak Kut, Cansen Kut ve kızları Aden ile keyifli bir sohbet…



- Küçüklerle uçak yolculuğunun püf noktaları…



- Güneş çok keyifli ama bazen tadı kaçabiliyor. Minikleri üzmeden güneşten korumanın yolları…



- Tatil bilgisayarın başında geçmesin. Teknolojiyi dengeli kullanmayı şimdiden öğretmek lazım.



- En güzel çocuklu tatil rotaları…



- Ergenlik kapıyı erken çalarsa ne yapmalı?



- Şimdi bisiklet zamanı… Doğru bisikleti seçmenin yolları…



- Moda: Deniz cicileri



- Çocuklar mı iştahsız biz mi abartıyoruz?



- Yazın tadı açmasın: El ayak ağız hastalığı ve besin zehirlenmeleri konusunda önlemlerinizi alın.

