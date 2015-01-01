Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı

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Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriği ile bayilerde…

Ekim-Kasım 2015 sayısı yine annelerin ve anne adaylarının hayatını kolaylaştıracak bilgilerle dopdolu…



• Öksürük mevsimi başladı… Sizin çocuğunuz neden öksürüyor?

• Anne-babaların okulla ilişkisi nasıl olmalı? Her sorunda öğretmenin kapısını çalanlardan mısınız yoksa okulun yanından geçmeyenlerden mi? Belki de en iyi denge kurmak…

• Annelerin hayatını kolaylaştıran blog’lar, sosyal medya grupları, web siteleri…

• Annelerin büyük derdi: Çocuğum yemek yemiyor, büyümüyor! Gerçekten öyle mi acaba?

• Çocuğunuzun özgüvenini yerle bir etmek istemiyorsanız onu kimselerle kıyaslamayın. Unutmayın, o benzersiz!

• Kekeleme ile ilgili şüpheleriniz varsa uzmana başvurmakta geç kalmayın.

• “Çocuğum teknoloji bağımlısı” diye üzülüyorsanız bu sayıyı kaçırmayın.