Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı!

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Bebeğimle Elele'nin Ağustos-Eylül sayısı bayilerde...

Hamilelik, doğum, bebek, çocuk, moda, yaşam... Annelerin ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele'nin Ağustos-Eylül sayısı bayilerdeki yerini aldı.



Yeni sayıda neler var?

"Annelik ayaklarımı yerden kesti" diyen Esra Erol'la çocuklu hayatı üzerine keyifli bir röportaj, çocuklar için sonbahar modası, anneler için bakım, güzellik ve stil önerileri, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimi için çok önemli olan oyuncaklar hakkında rehber niteliğinde bir yazı, hiperaktif çocuklar, erken ergenlik, ay ay beslenme rehberi, baba olacağını öğrenen ünlülerin hisleri ve dahası...



Bebekler ve çocuklar için 25 püre tarifi kitabı da dergiyle birlikte herkese hediye!