Bebeğimle Elele'nin yeni sayısı çıktı!

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Anne ve anne adaylarının dergisi Bebeğimle Elele, dopdolu içeriğiyle bayilerde yerini aldı.

İşte Ekim-Kasım 2014 sayısında yer alan konulardan bazıları…

• Derginin kapağında koruyucu anne olmayı seçen Mutlu Tönbekici ve 1,5 yaşındaki kızı var. Tönbekici, insanın kanından bir bebeğin, bir hayatın sorumluluğunu taşıması bile çok zorken, tanımadığı, bilmediği bir çocuğu alıp ona "kızım, çocuğum" demenin hayatına neler kattığını anlattı.

• Havalar soğudu, yaz aktiviteleri rafa kalktı! Şimdi huzur ve sakinlik zamanı. Bebeğiniz ve çocuğunuz için mevsimin ruhuna uygun moda ve stil önerileri Bebeğimle Elele'de.

• Hastalıkları kapıdan çevirmek için neler yapabilirsiniz? Mevsim hastalıklarını yakından tanıyın, önlemlerinizi alın!

• Minik erkeğinizin delikanlı olması için adım atmaya hazırlanıyorsanız, sünnetle ilgili mini rehber Bebeğimle Elele'nin yeni sayısında!

• Anneler için bebeklerine verecekleri bir damla süt bile her şeyden değerli… Emzirme hakkında merak edilenleri mercek altına aldık.

• Bebeğimle Elele'nin okurlarına bir de hediyesi var: Bebekler ve Çocuklar İçin 25 Tarif

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