Bebeğiniz için güvenli ortam!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra yalnızca kollarını ve ayaklarını hareket ettirerek kendi çapında dönüp duracak zannediyorsanız yanılıyorsunuz.

Yazı: Ece Baban

Bebeğiniz 3 aylık olduktan sonra onun hareketlerini sınırlamak imkansız hale gelecek. Sadece kendi çevresinde dönmesi bile sizin ekstra dikkat etmeniz gereken önemli bir faaliyet olacak. Bu sebeple bebeğinizin bulunduğu ortamlarda gerekli önlemleri almanız ve onun emeklemesi ile başlayan keşif sürecini kazasız belasız atlatmanız için bu 10 maddeye göz atmanızda fayda var.

1. Asla onu yüksek bir yerde tek başına bırakmayın. Yüksek bir yerden kastımız, kütüphanenin tepesine bırakmak değil tabii ki, yüksek bir yatak ya da kanepede o uyurken sadece tuvalete ya da mutfağa gitme ihtiyacı duyabilirsiniz. O zaman sizin yerinize o süreçte onun yanında kalabilecek başka birisi olmalı. Çünkü bebeğinizin dönerek bulunduğu yerden aşağıya düşme riski yüksek.

2. Emeklemeye başladığında onu kontrol etmeniz zorlaşacak. Özellikle etrafı kurcalamak, her yere küçük parmaklarını sokarak dokunup, tanımaya çalışmak onun birincil görevi haline gelecek. Bu sebeple bebeğinizi tehlikelerden korumak için mutlaka evdeki prizlere koruyucu takın.

3. Evinizde ısıtıcı varsa mutlaka üzerini örtün. Bebeğiniz ona dokunup, canını yakabilir.

4. Özellikle 3 aydan sonra bebeğinizin emeklerken sehpa üzerindeki örtüyü çekip aşağıya indirme olasılığı çok yüksek. Bu yüzden tüm kırılacak şeyleri ortadan bir süreliğine kaldırmanız gerekecek. Buna cam ve aynalar da dahil.

5. Etrafta zehirli herhangi bir ilaç ya da bitki bırakmamaya dikkat edin. Özellikle çiçekleri kopartıp ağzına götürebileceğini ya da zehirli bir şeyi elledikten sonra elini ağzına sokabileceğini unutmayın.