Organik ürünleri bilinçli anne-babaların hemen dikkatini çeken Pierre Cardin Bebek koleksiyonundaki her parça, kumaşından düğmesine kadar doğal malzemeler kullanılarak özenle hazırlanıyor.
Pierre Cardin’in 0-3 yaş grubuna yönelik, bebeklerin sağlıklı ve güvenle büyümelerini temel alan koleksiyonu, birbiriyle uyumlu ve kullanımı kolay ürünleriyle doğuştan stil sahibi Pierre Cardin bebeklerini sarmalıyor.
Uçuk pembe, mavi ve beyaz renkleri, kullanışlı tasarımlarıyla aynı zamanda ideal bir hediye seçeneği olan Pierre Cardin bebek koleksiyonu Türkiye genelindeki seçkin bebek ürünü mağazalarında.