Bebeğinizin hayatındaki ilkler

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Annelikte de ‘o an’ lar vardır. Bebeğinizin ilk dişi, ilk yürüyüşü, bezsiz geçen ilk gece, kendi kendine yemek yemeye başlaması… ‘İnsanlık için küçük olabilir ama benim için büyük bir adım’ dedirtecek cinsten… Evlenip yuvadan uçana kadar… Hayır, hayır… Uçsa da fark etmez. Bu ilkler hiç bitmeyecek…

Yazı: Mürsel Çavuş



Bundan sonra yaşamınızın büyük bir bölümünü bu miniğe ayıracaksınız, zor olacak ama değecek. Başka bir şeye uzun süre konsantre olabileceğiniz günler geride kaldı.

BEBEK UZMANI OLACAKSINIZ

İlk başta emzirirken göğüs uçlarınız acıyacak. Ağladığında ne istediğini anlamayıp paniğe kapılacaksınız, o debelendikçe bezini değiştirmek zamanınızı alacak ve bir ‘bebek bakıcısı’na dönüşeceksiniz. Üzülmeyin, bir süre sonra bu işler -her yeni şeyi öğrendikten sonra insanın ustalaşması gibi- tereyağından kıl çeker gibi kolay gelecek size. Aynı anda telefonla konuşup bebek bezini değiştirebilecek, arada TV’de zap yapar hale geleceksiniz. O uyuyorken e postalarınıza bakacak, aynı anda fırında pişen yemeği de kontrol edecek, hatta eşinizle flört etmeye yeniden başlayacaksınız. Tabii bunun da zamanı geldi işte... Şimdi ona yeniden güzel görünmeli, anne olmak dışında bir kadın olduğunuzu da hatırlatmalısınız.

Hastaneden eve dönüş

İşte eve döndünüz. Bu yolculuğu saniye saniye hatırlayacaksınız, 30 yıl sonra bile... Onu ilk kucağınıza alışınızı, arabanıza yerleştirmenizi, eve ilk adım atışınızı ve onunla evde geçirdiğiniz ilk dakikaları… Eğer ilk bebeğinizse muhtemelen büyüklerinizin yardımına ihtiyaç duyacaksınız ama emin olun, bu süreçte kimse sizi yalnız bırakmaz. Her şeyi kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. ‘Altından nasıl kalkacağım, bu bebeğe nasıl bakacağım’ paniğine kapılmayın. Bunu anne olan bütün kadınlar yaşadı. Bundan sonra yaşamınızın büyük bir bölümünü bu miniğe ayıracaksınız, zor olacak ama değecek. Başka bir şeye uzun süre konsantre olabileceğiniz günler geride kaldı, aklınız hep onda olacak. Buna kısa sürede alışacaksınız, bu size dünyanın en doğal şeyi gibi gelecek. Anne olmadan önce nasıl olduğunu hatırlamayacaksınız bile…

Bebeğinizle ilk yolculuk

Eskilere sorarsanız bebek, 40’ı çıkmadan dışarı çıkarılmaz. Tabii ki büyüklerimizin bir bildiği var. Onların demek istedikleri minik bir bebeğin direnci düşük olur, kalabalık ve kapalı yerlerde virüs kapabilir, çok soğuk veya sıcak havadan etkilenebilir. Bebeği dışarı çıkarmak tehlikeli değil, sadece doğru yere gitmek ve doğru giydirmek, iyi koruyabilmek önemli. Bebeğinizle ilk sokağa çıkışınız da annelik tarihinde bir ilk. Herkes bu miniğe bayılacak, yolda durdurup sevmek isteyen, adını, cinsiyetini soran olacak, bu ‘pop star’ ilgisine alışmanız lazım. Bebeğiniz tüm zamanınızı, tüm ilginizi talep ederken ve herkes ona yoğunlaşmışken asla kendinizi geri plana atmayın. Siz de aynı oranda ilgiyi, sevgiyi hak ediyorsunuz.

İlk diş

Üç aylık, beş aylık, yedi aylık… İlk dişini ne zaman çıkartacağı hiç belli olmaz. Diş çıkartırken salya akıtacak, belki çenesinde veya yanağında bir kızarıklık oluşacak, huzursuzlanacak, belki de ishal olacak, yemek yemeyi reddedecek. Fakat sonunda bir bakacaksınız ki minicik beyaz dişi görünmeye ve çıkmaya başlamış. Onu bu süreçte dişini kaşıyacağı bir şeyler vererek ya da hafif soğuk içecekler içirerek rahatlatabilirsiniz. Eğer çok ağrısı oluyorsa doktorunuza ağrı kesiciler konusunda danışmalısınız. Biliyorsunuz bu ilk dişin ardından bir ‘diş partisi’ sizi bekliyor.

