S: 13 aylık oğlum oto koltuğuna oturmak istemiyor. Kucağıma gelebilmek için saatlerce ağlıyor. Sonunda pes edip onu kucağıma alıyorum ama güvenliği için bunun doğru olmadığını biliyorum. Onu nasıl ikna edebilirim?
C:
Birkaç püf noktası ile bu süreci kolaylaştırmanız mümkün. Öncelikle bu konuda tutarlı ve sabırlı bir tutum sergilemeniz çok önemli. Evde bebeğinizi oto koltuğuna oturtup onunla oynayabilirsiniz. Ayrıca oto koltuğunun önüne dikkatini çekebilecek oyuncaklar veya diş kaşıyıcılar yerleştirebilirsiniz. Bu oyuncakların sadece oto koltuğunda yer almasına özen gösterin. Böylece onlarla sadece otomobildeyken oynayabilecektir. Yakınına bir ayna da asabilirsiniz. Kendisini ağlarken görmesi pek hoşuna gitmeyecektir. Bunun dışında arabanızda seyir halindeyken rahatlatıcı müzikler tercih edebilirsiniz. Tüm bu yöntemleri uygulamadan önce elbette bebeğinizin herhangi bir? Ziksel rahatsızlığı olmadığından emin olun.
Psikolojik Danışman Elif Kurtuluş
S: 1.5 yaşındaki kızım yemekleri saatlerce ağzında bekletiyor. Hatta bir keresinde uykuya ağzında yemekle yattığını fark ettim. Ne yapmalıyım?
C: Bahsettiğiniz durum çocuklarda görülen ve packing problem (paketleme) denilen bir yeme bozukluğu... Bu problemi olan çocuklar, katı veya sıvı gıdaları yutmayıp yanak içerisinde tutuyor. Tedavi programından önce çocukta bir yutma güçlüğü veya anatomik problem olup olmadığı tespit edilmeli. Eğer böyle bir problem yoksa yutmayı reddettiği gıdalar tadını sevdiği gıdalar ile karıştırılarak verilebilir veya yediği gıdaların kıvamı değiştirilerek sorunun giderilmesi sağlanabilir. Eğer bunlar da sorunu geçirmezse mutlaka bir çocuk psikiyatristi ve terapist ile görüşülerek altta yatan nedenler araştırılmalı.
Obezite Uzmanı Dr. Fevzi Özgönül
S: 18 aylık oğlum balığı da sütü de çok seviyor ancak balıkla süt ürünlerinin birlikte tüketilmemesi gerektiği bilgisi kafamı karıştırıyor. Bu bilgi doğru mu?
C:
Halk arasında ‘balık ile süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinin birlikte tüketimi zehirler’ söylemleri yanlış ifade ediliyor. Hem süt hem balık bozulmaya çok elverişli ve besin zehirlenmelerine neden olabilecek besinlerdir. Bahsedilen bu zehirlenme histamin zehirlenmesidir. Histamin yalnızca vücudumuzda bulunan ya da açığa çıkan bir madde değildir. Çeşitli gıdalarla da vücudunuza histamin girebilir. En bilinen histamin depoları siyah etli balıkların bayatlamış ya da bayatlamaya başlamış halleridir. Histamin yoğurtta da bol miktarda bulunur. Bayat siyah etli bir balıkla yoğurt birlikte tüketildiğinde histamin zehirlenmesi oluşur. Taze balıkta sorun yaşanmaz.
Uzman Diyetisyen Şefika Aydın Selçuk