Annelerin sorularını uzmanlar yanıtladı.





Birkaç püf noktası ile bu süreci kolaylaştırmanız mümkün. Öncelikle bu konuda tutarlı ve sabırlı bir tutum sergilemeniz çok önemli. Evde bebeğinizi oto koltuğuna oturtup onunla oynayabilirsiniz. Ayrıca oto koltuğunun önüne dikkatini çekebilecek oyuncaklar veya diş kaşıyıcılar yerleştirebilirsiniz. Bu oyuncakların sadece oto koltuğunda yer almasına özen gösterin. Böylece onlarla sadece otomobildeyken oynayabilecektir. Yakınına bir ayna da asabilirsiniz. Kendisini ağlarken görmesi pek hoşuna gitmeyecektir. Bunun dışında arabanızda seyir halindeyken rahatlatıcı müzikler tercih edebilirsiniz. Tüm bu yöntemleri uygulamadan önce elbette bebeğinizin herhangi bir? Ziksel rahatsızlığı olmadığından emin olun.C: Bahsettiğiniz durum çocuklarda görülen ve packing problem (paketleme) denilen bir yeme bozukluğu... Bu problemi olan çocuklar, katı veya sıvı gıdaları yutmayıp yanak içerisinde tutuyor. Tedavi programından önce çocukta bir yutma güçlüğü veya anatomik problem olup olmadığı tespit edilmeli. Eğer böyle bir problem yoksa yutmayı reddettiği gıdalar tadını sevdiği gıdalar ile karıştırılarak verilebilir veya yediği gıdaların kıvamı değiştirilerek sorunun giderilmesi sağlanabilir. Eğer bunlar da sorunu geçirmezse mutlaka bir çocuk psikiyatristi ve terapist ile görüşülerek altta yatan nedenler araştırılmalı.Halk arasında ‘balık ile süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinin birlikte tüketimi zehirler’ söylemleri yanlış ifade ediliyor. Hem süt hem balık bozulmaya çok elverişli ve besin zehirlenmelerine neden olabilecek besinlerdir. Bahsedilen bu zehirlenme histamin zehirlenmesidir. Histamin yalnızca vücudumuzda bulunan ya da açığa çıkan bir madde değildir. Çeşitli gıdalarla da vücudunuza histamin girebilir. En bilinen histamin depoları siyah etli balıkların bayatlamış ya da bayatlamaya başlamış halleridir. Histamin yoğurtta da bol miktarda bulunur. Bayat siyah etli bir balıkla yoğurt birlikte tüketildiğinde histamin zehirlenmesi oluşur. Taze balıkta sorun yaşanmaz.