Bebek büyüme takvimi

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Bebeğiniz ne zaman, ne yapacak?

Yazı: Elif Girgin



Bebeğiniz doğdu, çok mutlusunuz elbette ama buz dağının bir de görünmeyen yüzü var! Sütünüz gelecek mi, gelse yetecek mi? Uykusuz geceler, düzensiz saatler… Üstüne bir de

tecrübesiz anneyseniz ‘hele’ler başlar: “Hele bir kırkı çıksın, hele bir üç aylık olsun, hele bir altı ayı atlatalım, hele bir emeklesin, hele bir yürüsün, hele bir konuşsun!” Bu periyotlar

hiç bitmeyecek aslında. Daha doğrusu biri bitince biri başlayacak... Her dönemin ayrı bir zorluğu olacak… Peki siz bunları yaşarken bebeğiniz neler yaşayacak, biliyor musunuz?



Doğumdan bir yaşı tamamlayana kadarki döneme (0-12 ay) ‘bebeklik dönemi’ deniyor. Doğumdan itibaren bebeğin duygusal, zihinsel ve sosyal becerileri hızla artıyor. Bu dönemde

bebekler hızla büyüyüp gelişiyor. Bir yaşın bitimiyle de doğduğu kilonun üç katına, doğduğu boyun ise bir buçuk katına çıkıyor. Bu dönemde bebeğin yapacağı ilk şey başını dik tutmak, ikincisi oturmak ardından da yürümeye başlamak. Bir yılın sonlarına doğru anlamlı sesler çıkarmaya, farkındalığı artarak çevreyle iletişim kurmaya başlayacak.

İşte daha gelişmiş haliyle, ay ay bebeğinizin gelişim tablosu...



0-1 AY

• Emzirirken, altını değiştirirken onunla konuşursanız yüzünü size doğru çevirir.

• Gözüne parlak ışık gelince gözünü kırpıştırır.

• Yüzüstü yatırılınca başını yana çevirerek yanağını yatağa dayayabilir.

• Ani seslerde irkilir, kollarını geriye doğru açabilir.

• Yanağına dokunduğunuzda refleks olarak başını o tarafa çevirir ve emmek için arayıcı hareketler yapar.

• Elinin içine parmağınızı koyduğunuzda kavrar.

• Günün uzun bir kısmını uyuyarak geçirir.



2. AY

• Bakışlarını bir nesneye odaklayabilir ancak bu zamanlarda gözlerinde kayma olabilir.

• Yüzünüze bakar. Ona bakarken başınızı hafifçe oynattığınızda yüzünüzü izler.

• Sırtüstü yatarken ellerinden tutup kaldırmaya çalışırsanız başını tam tutamayıp arkaya düşürebilir.

• Yatağının üzerine asacağınız bir oyuncak ya da dönenceyi takip edebilir. Yatay nesneleri izleyebilir.

• Yüzüstü yatınca başını 1-2 santimetre kaldırabilir. Ani seslerle irkilir.

• Tabanlarına destek yaptığınızda elinizi güçlüce itebilir.

• Elini ağzına götürmeye başlayabilir.

• Duygularını ifade edebilmeye başlar. Mutluluğunu, kızgınlığını gösterebilir.



3. AY

• Anne ve baba gibi yakın kişilerin sesini ayırt eder. Onlardan biri konuşunca güler.

• Ellerini incelemeye başlar, kol-bacak hareketleri artar. Kendini tanımaya çabalar.

• Huzursuz olduğunda ya da ağladığında onunla konuşursanız bir süre susup dinleyebilir. Kucaklama veya tanıdık sesle sakinleşir.

• ‘Agu’ benzeri sesler çıkarabilir.

• Görmesi neredeyse tamdır. Nesneleri, renkleri tüm ayrıntılarıyla görür.

• Uyku, uyanıklık ve yeme düzeni oluşmaya başlar.



