Bebek cildi için bakım önerileri

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Bebeklerde isilik, pişik, egzama ve konak tedavisi nasıl yapılır? İşte uzmanından bebeğinizin hassas cildine uygun bakım önerileri...

Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, yeni doğan bebeklerin ciltlerinin çok hassas olduğu belirterek, cilt bakımından hassas olunmasını istedi. Bebek teninin ince ve hassas olmasının, beraberinde birçok sorunu da getirdiğini dile getiren Oltulu, "Doğumdan sonra bebeğin cildinin yeni ortama alışması zaman alır. Çevrede, bebek cildinin daha duyarlı olabileceği birçok faktör bulunmaktadır. Bununla beraber, bebek cildinin çevresel faktörlere alışabilmesini sağlamak için bazı basit önlemler alabilirsiniz." dedi.



Bebeklerin ter bezlerinin erişkinlere göre farklı olduğunu söyleyen Dr. Oltulu, "Bebeklerde ter kanalları daha az çalışır. Yoğun sıcaklık ve nem, bebeklerde isiliğe neden olur. İsilik, vücudun her yerinde olabilir. Küçük sivilce başı gibi kabarıklar şeklinde kendini gösterir. Tedavisinde, bebeklere sık duş aldırmak, kalın giydirmemek, terletmemek ve serin ortamlarda bulundurmak etkili olmaktadır." dedi.



"KONAK SEBOREİK EGZEMAYA İŞARET EDEBİLİR"

Dr. Yüksel Oltulu, "Bebeklerde görülen konak kafa derisinde oluşan kepek benzeri, kalın sarı kabuklardır. Konağın hijyen azlığıyla ilgisi yoktur ve bu durum büyük olasılıkla kafa derisi daha yağlı bebeklerde görülmektedir. Göze hoş görülmese de vücudun herhangi bir bölgesinde kırmızı, kabuksu alanlar eşlik etmediği sürece konak zararsızdır. Kabuklanmalarla birlikte görüldüğü takdirde konak seboreik egzemaya işaret edebilir. Kabukları parmaklarınızla kaldırmamaya dikkat etmeliyiz. Kendiliğinden dökülmezse kabuklara bebe yağı ya da krem sürerek, gece boyunca yumuşamalarını beklemeliyiz." diye konuştu.



"BEBEK ILIK SUYLA YIKANMALI"

Oltulu, çoğu kez gereken tek şeyin bebeğin vücudunu ılık suyla yıkamak olduğunu ifade ederek, "Sabun cildin kurumasına neden olabilir. Bebeğin banyosuna az miktarda parfümsüz banyo yağı ilave edilmesi cildin yumuşaklığını koruyacaktır. Cildin doğal yağını aldığından, banyo köpüğü kullanmaktan kaçınınız. Antibakteriyel ya da parfümlü sabunlar gereksizdir ve kullanmaktan kaçınılması gerekir. Banyodan sonra koltukaltları, kasıklar, boyun ve kulak arkası gibi vücudun kıvrımlı yerlerini havluyu hafifçe değdirerek özenli bir şekilde kurulamak önemlidir." şeklinde konuştu.



"EGZAMASI OLAN BEBEĞİN TIRNAKLARINI KISA TUTUN"

Önemli bir deri hastalığı olan egzamanın ise yüz, boyun, eller ve uzuvların kat bölgelerinde görüldüğünü ve son derece kaşıntılı, kuru, pullu kırmızı döküntüler oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. Oltulu, "Genellikle 2-3 aylık bebeklerde ya da katı gıdalara başlayan 4-5 aylık bebeklerde görülen egzamanın nedenleri arasında çoğunlukla yumurta, buğday, inek sütü gibi bazı besinler ve hayvan tüyleri, yün, deterjan gibi cildi tahriş eden maddeler yer almaktadır." dedi.



BEZİN KAPLADIĞI ALANIN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Çocuğun altının sık sık değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Oltulu, şöyle devam etti: "Pişik 1 yaşına basana kadar sık görülen bir durumdur. Pişik tedavisinde bebeğin bezlerinin sık değiştirilmesi çok önemlidir. Derinin, idrar ve dışkıyla temas etmesine fırsat verilmemelidir. Bebeklerin bez bölgelerine, deriyi tahriş etmeyen malzemelerle bakım yapılmalıdır. Her bez değiştirme sonrası pişik önleyici kremler kullanılmalıdır. İçeriğinde çinko oksit bulunan bariyer kremler ise pişik önleme açısından önemlidir. Bebeklerin ciltleri kimyasal maddeleri daha fazla emer. Bu nedenle, dermatoloji doktorunuzun önerdiği cilt ürünlerinin haricinde ürün kullanmayınız." dedi.



CİHAN