Bebek cildi özel bakım ister

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La Roche-Posay hassas ciltlerdeki uzmanlığını çocuk cildine taşıyor. Hassas bebek cildine uygun, pediatrik ve dermatolojik kontrolleri yapılmış ürünleri ile sağlık ve mutluluk vadediyor.

LA ROCHE-POSAY

LIPIKAR HUILE

Yoğun kuruluğa karşı yüz ve vücut temizlik yağı. Duş ve banyo için günlük kullanıma uygun. Yağ formu sayesinde cildi tahriş etmeden temizliyor. Arınma, yumuşaklık ve lipid yenilenmesini sağlıyor. Bebekler ve kuruluktan şikayet eden yetişkinler için ideal.

400 ml için tavsiye edilen tüketici fiyatı: TL 47.90



