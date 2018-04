Bebek firarda

Sayısını unuttuğunuz denemelerin ve düşüp kalkmaların ardından işte sabırsızlıkla beklenen o büyük an: Bebeğiniz ilk adımlarını attı! Peki şimdi ne olacak? Sizi ve onu neler bekliyor... Hazır mısınız? Yeni bir macera başlıyor.

Yazı: Seray Özdöl



Bebeğiniz, minik bedeni ile heyecan içinde, gülücükler saçarak ve zafer kazanmış bir savaşçı edasıyla size doğru ilk adımlarını atarken birlikte yeni bir dünyanın kapılarını aralıyorsunuz. Çevresinde olup biteni meraklı bakışlarla bebek arabası ve kucaktan izlemeye ve tanımaya çalışan bebeğiniz, artık özgür ruhlu bir kaşif. Dolapların içinden çekmecelerin dip köşelerine, koltuk tepelerinden masa altlarına kadar her yer keşfedilmeyi bekleyen renkli ve farklı bir dünya. Bebeğiniz bu serüvenin keyfini çıkarırken evde bazı değişiklikler yapmak da kaçınılmaz oluyor. O yürümeye başladığında sizin dikkatiniz iyice ona yoğunlaşmaya başlasa da, onun dikkatini dağıtan her yeni şeyi keşfetme isteği tatlı bir bela. Arkanızı döndüğünüz an firar etmiş olduğunu fark etmeniz an meselesi!



Evinizdeki gizli bubi tuzakları

Meydan artık onun! Elbette o firar halindeyken güvenle rahatlıkla dolaşabilmesini istiyorsunuz. Küçük şampiyonun peşinde koşmaktan yorulduğunuz ve onun yanında olamadığınız anlarda içiniz rahat edebilir. Evinizdeki gizli bubi tuzakları için basit ve kurtarıcı önlemler alabilirsiniz.



Bu salon bir harika dostum!

Evin birlikte en çok zaman geçirdiğiniz bölümü onun odası değil! Tabii ki salon. Dört bir tarafı kaplamış oyuncaklar... Koltuk altından çıkan minicik çoraplar... Televizyonun üzerinden sarkan mama önlüğü... Bu oda sizin olduğundan daha çok onun. Bu durumda güvenliğini sağlamak için birkaç küçük önlem almakta fayda var.

Minik firari, eşyalara tek tek dokunup incelemek isteyeceği için düşüp kırılma ihtimali olan eşyalar için çözüm hiç zor değil. Sabitlenebilecek eşyaları sabitlemek, diğerlerini ise yanında olmadığınız zamanlar kaldırmanız yeterli.

Eğer koltuklarınız, pencerelerin altında ya da yanındaysa bebeğinizin yanında olmadığınız zamanlarda pencereyi kapalı tutabilirsiniz. Eğer kendi başına açabiliyorsa kilit koyup önlem almalısınız.

Prizleri çocuk güvenliği ile kapatabilir böylece merakına yenilip parmağını sokması ihtimaline karşı önlem alabilirsiniz.



Tencereler, tavalar... Burada her şey ses çıkarıyor!

Mutfak, ufaklık için bir cennet! Aylardır ona neden o çıngırağı verdiğinizi artık anlamıyor. Tencereler, tavalar, açılmayı bekleyen çekmeceler... Burası onun için bir rüya olabilir ama evin en tehlikeli alanı olduğunu da aklınızdan çıkarmamalısınız.

• Bıçakların, ilaçların durduğu çekmeceler ya da deterjanların durduğu dolaplar yetişebileceği yükseklikteyse çocuk kilidi kullanmak işe yarıyor.

• Ocakta pişen bir yemek, hala sıcak olan bir tencere veya kızgın yağın bulunduğu bir tava varsa dikkat! Meraklı miniklerin boyu yetişiyorsa mutfaktayken gözünüzün üzerinde olmasında fayda var. Mutfakta olmayacağınız ve bebeğinizin yanında durmadığınız anlar içinse mutfağın kapısını kilitlemek yeterli.

• Buzdolapları, hemen hemen her bebeğin yürümeye başlayınca ilk duraklarından... Fakat içlerindeki cam şişeler ve konserveler nedeniyle buzdolapları bebeğiniz için tehlike alarmı veriyor. Bunun için buzdolabı kilitlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca buzdolabının üstündeki minik magnetlerin tadına bakmak isteyebileceği ihtimali de var. Magnetleri boyunun yetişemeyeceği yüksekliğe koyabilir ya da bir süreliğine onlara veda edebilirsiniz.