Bebek mutfağının olmazsa olmazları

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Bebekli bir evin mutfağını diğer evlerin mutfaklarından ayırmak mümkündür aslında! Eğer bir bebeğiniz varsa mutfaktaki ihtiyaçlarınız da ona göre değişir çünkü. Örneğin, cam rende! Daha önce ne işe yaradığını bile bilmediğiniz bu mucize buluş, bir anda mutfaktaki en büyük yardımcınız oluverir...

Yazı: Elif Girgin



Katı meyve sıkacağı

İlk bebeklik çağında cam rendenin gördüğü görevi ilerleyen zamanlarda katı meyve sıkacağı devralıyor. Devir-teslim töreninin ardından gelsin daha önce denenmemiş tatlar... En sert meyveler bile onun gücüne dayanamıyor. Havuçelma karışımları, armut, şeftali suları...

Arçelik K-1579 Inox katı meyve sıkacağı 800W, 169,90 TL



