Bebek sorunları

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Bebeklerin sorunlarını uzmanlara sorduk.

Bebeğim dokuz aylık ancak dişlerini nasıl temizlemeliyim bilmiyorum. Fırça kullanmaya başlamak için doğru zaman nedir?

Bebeklerimizin dişi ilk çıkmaya başladığı andan itibaren temizlenmeye de başlanmalı. Bebek ağız ve diş sağlığında üç yaşına kadar diş macunu kesinlikle önermiyoruz. Macunsuz bir şekilde diş fırçasıyla veya ıslak bir gazlı bezle bebeğinizi rahatsız etmeden dişlerini temizleyebilirsiniz. Fırça kullanmak için doğru zaman bebeğin dişlerini temizlemeye başlamamız gereken zamandır ki, bu da bebeğin dişlerinin çıktığı tarihe denk gelir. Diş Hekimi A. Doğan Bircan



