Son dönemlerde bebeklerin zeka gelişimi ile ilgili yapılan araştırmalar, bebeklerin de müziği aynı yetişkinler gibi algıladığını ve müziğe tepki gösterdiklerini gösteriyor.

Çocuklar aslında doğuştan itibaren müziğe karşı duyarlıdır. Küçücük bebekler bile müzik sesi duydukları zaman mırıldanmaya ya da müziğe eşlik ederek sallanmaya başlarlar. Bu yetenek evrenseldir ve her çocukta vardır. 3 ila 6 ay arasındaki yeni doğan bebekler bile bir müzik sesi duyduklarında bu sese doğru yönelirler ve müziğin onlara verdiği hisse göre mutluluklarını ya da mutsuzluklarını ifade ederler.



Bebekler genel olarak seslerin verdiği hisleri algılamakta duyarlıdır. Önce annelerinin ve babalarının seslerini ayırt ederler ve bu seslere daha farklı tepki vermeye başlarlar. Herhangi bir kişinin sesiyle söylenecek olan ninniye hiçbir tepki vermeyen çocuk, annesinin söylediği ninniyi duyunca uykuya dalabilir. Anne sesi çocuğu sakinleştirmek açısından da oldukça etkilidir. Tekrar müziğe gelecek olursak, 8.aylık bir bebek canlı ritimler içeren müziklere aktif olarak tepki verir. Bebek büyüdükçe, müziğe verdiği tepkinin kalitesi de yükselir.







Müziğin Bebeğinize Faydaları

Şarkılar ve tekerlemeler bebeğinizin dil gelişimine katkıda bulunur. Aynı zamanda yaptığı hareketlerin de getirisi olarak motor ve zihinsel gelişimi hızlanır, sosyal becerileri ve yetenekleri de gelişir. Müzik ve müzikal etkinlikler, çocukların yaratıcılıklarının gelişmesinde de etkilidir.



Yapılan araştırmalar, müziğin okuma yeteneğine de katkıda bulunduğunu gösteriyor. İlkokul sonunda iki ana grup üzerinde yapılan bir araştırma, müzik eğitimi alan grubun, müzik eğitimi almayan gruba göre okuma testinde daha başarılı sonuçlar aldığını ortaya koyuyor. Özellikle klasik müzik eğitimi çocukların okuma, öğrenme ve yaratıcılık yetilerini kuvvetlendiriyor.







Klasik Müziğin Faydaları

Anne adaylarına hamilelik dönemlerinden itibaren klasik müzik dinlemeleri tavsiye edilir. Anne karnındaki bebeğin bile klasik müziğe tepki verdiği söylenmektedir. Klasik müzik bebeğin stresini azaltır, daha naif bir ruh haline bürünmesine yardımcı olur. Klasik müziğin beyin gelişimine olumlu etkisi vardır. Ayrıca müziğin ritmiyle birlikte hareket eden bebeğin kas gelişimi de olumlu yönde etkilenir.



Uzmanların annelere özellikle klasik müziği tavsiye etmesinin bazı nedenleri var. Bunun en önemli nedeni ise klasik müzik tınısının annenin kalp atış sesini anımsatıyor olması. Bir bebek annenin rahmindeyken tiz sesleri daha iyi algılar. Bebeğin en iyi ayırt edebildiği ses, annenin kalp atış sesleridir. Bu nedenle bebek doğar doğmaz annenin göğsüne konur. Böylelikle alıştığı yerde olduğunu anlaması ve strese girmemesi amaçlanır. Bebekler için annelerinin kalp sesi, en huzur verici sestir.



Anne ve Müzik

Bazı uzmanlar bebek bekleyen annelere mutlaka klasik müzik dinlemelerini öğütleseler de, bu konuda karşımıza çıkan farklı araştırma sonuçları da var. Uluslararası alanda yapılan bazı araştırmalar, annenin mutlaka sevdiği müziği dinlemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü anne sevdiği müziği dinlediğinde olumsuz duygularından bütünüyle arınıyor ve bol miktarda mutluluk hormonu salgılıyor. Salgılanan mutluluk hormonu da bebeğin amniyon sıvısına karışıyor. Böylelikle bebek de annenin mutluluk duygusuna ortak oluyor. Eğer anne klasik müzikten hoşlanmıyor, fakat yine de bebeğe bu müzik türünü dinletmek istiyorsa, bebekler için özel olarak hazırlanmış klasik müzik şarkıları tercih edilebilir.







Bebeği Müziğe Alıştırmak

Bebekler biraz büyümeye başladıktan sonra müziğe karşı keyiflerini ve keyifsizliklerini belli etmeye başlarlar. Anneler bu noktada bebeklerinin müzik zevkini keşfedebilirler. Bebeğinize farklı müzik türlerini dinletin ve içlerinden hangisini beğendiğini tespit edin. Sevdiği müziği dinleyen bebeğiniz daha fazla kıpırdayacak, daha fazla mırıldanacaktır. Böylelikle kas sistemi, dil becerileri ve kulakları da daha hızlı gelişir.



Bebeğinizi televizyondan ziyade müziğe alıştırın. Eğer siz televizyon izlemek yerine müzik dinlerseniz, o da büyümeye başladığında bu özelliği edinecektir. Farklı konserlere onu götürerek ve belirli bir düzen içerisinde ona kaliteli müzikler dinleterek bir müzik zevki oluşmasını sağlayabilirsiniz.



Bebeğinizin gelişimi sırasında farklı etkinlikler için farklı müzikler ya da farklı şarkılar belirleyin. Örneğin her uyku saatinden önce ona aynı şarkıyı dinletirseniz, bir müddet sonra bu şarkıyı dinlediğinde kendiliğinden uykuya hazır hale gelecektir.



Müzik beyin için egzersizdir. Bebekler müzik dinleyerek bilgi ve beceri biriktirirler. Bebeğiniz ne kadar fazla kaliteli uyarana maruz kalırsa, zihinsel gelişimi de o kadar hızlı olur. Bebek gelişimi için müzik güzel bir temeldir. Dilinin gelişimi ve duyduklarını ayırt etmeyi öğrenmesi için de müzikle haşır neşir olunması faydalıdır.



Bununla birlikte bebeğiniz büyümeye başladıktan sonra ona mutlaka kendi zevklerinizi dayatmayın. Günümüzde çocuklar daha hızlı bir şekilde gelişiyor ve kendi kişisel zevklerinin farkına daha hızlı varıyorlar. Sevmediği müzikleri dinlemek zorunda kalmaz, çocuğunuzun müziğe karşı soğukluk duymasına neden olabilir. Çocuğunuzun kendi zevklerinin gelişmesi için istediği müzikleri dinlemesine izin verin. Müzik dinlemekten keyif alan bir çocuk ileride bu alanda kariyer yapabilir, bir enstrüman çalabilir ya da sadece hobi olarak hayat boyu müzik dinlemenin keyfine varabilir. Müzik bebeklikten yaşlanana kadar ruhun gıdası olmaya devam eder.