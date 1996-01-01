Bebekler için işaret dili

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Zeynep Benli 43 yaşında. Üç çocuğu var. Bir çocuk giyim firmasının ortaklarından. İşlerimizden başımızı kaldırıp kahve içelim dediğimiz bir gün, sohbet sohbeti açtı ve ‘Bebekler için İşaret Dili’ öğretebildiğini, sertifikası olduğunu ve oğlu Kaan ile de bu konuda çalıştıklarını öğrendik. Ondan bu tecrübeyi Bebeğimle Elele dergisi okuyan annelerle de paylaşmasını istedik... ‘Seve seve!’ dedi... Anlattı... Siz de deneyin!

Kendimi bildim bileli çalışmış iki çocuklu bir anneyken Allah’ın bir hediyesi olarak 17 yıl aradan sonra ailemize katılan Kaan bebek sayesinde ‘bebek işaret dili’ ile tanıştım. Sürekli çalışmaya alışık olduğum için tüm boş zamanlarımda internette bebeklerle ilgili siteleri araştırdım ve bunca sene sonra her şeyin nasıl farklılaştığını görerek hayretler içinde kaldım. Bebek işaret diline de yine böyle bir araştırmam sırasında rastladım ve çok ilgimi çekti. O günden itibaren bu konuya yoğunlaşarak sürekli okudum, araştırdım, izledim, Kaan ile tecrübe ettim ve çok inandım. Şu anda Kaan dokuz aylık, yaklaşık dört aylıktan itibaren belirli kelimeleri işaret dilinde kullanıyorum ve gözleri bana anladığını söylüyor, eminim kısa bir süre içinde de bana geri bildirimlerini gösterecek.Deneyerek öğrenmek en inandırıcı ve en kolay öğrenilen yoldur. Ben de sizlerle bu yolla edindiğim tecrübelerimi paylaşmak ve bebek işaret dili ile ilgili farkındalık yaratmak istiyorum. Çünkü eminim hepinizin ilgisini çekecek.



BABY SIGNING TIME

Bu konuyu araştırırken Amerika merkezli ‘Baby Signing Time’ ile karşılaştım ve biraz daha profesyonel olabilmek adına sertifika aldım. Şu anda 0-3 yaş grubu için bebeklere, annelere bu konuda eğitim verebiliyorum. Baby Signing Time Academy’yi seçmemdeki neden onların tecrübelerine,hikayelerine inanmam oldu.



Baby Signing Time’ın sahibi Rachel Coleman’ın hikayesi

Rachel Coleman 1996 yılında bir kız bebek dünyaya getirdi. Adı Leah... O sırada kendisi müzisyendi. Konserler için gittiği yerlere bebeğini de götürüyordu. Leah tüm gürültüye rağmen uyuyabiliyordu. Bebek 14 aylık olduğunda nedenini anladı: Leah sağır doğmuştu. Dünyası yıkıldı; işlerini bırakarak işaret dilini öğrendi ve kullanmaya başladı. Leah 18 aylık olduğunda, işaret diliyle, konuşan yaşıtlarının bildiği kelime sayısından daha fazla kelime ile kendini ifade edebiliyordu. Bu durum diğer anne-babaların dikkatini çekti. Rachel, işaret dilini etrafındaki bebeklere de öğretmeye başladı. İkinci çocukları Lucy, prematüre doğdu ve Cerebral Palsi (vücut hareketlerini ve kasların uyumlu kullanımını etkileyen bir grup bozukluk) teşhisi aldı. Doktorlar Lucy’nin hiç konuşamayacağını söylediler. Bu arada Rachel ve ablası işaret dili ile ilgili videolar hazırladılar ve firmalarını kurdular. Lucy iki yaşına geldiğinde bir mucize gibi işaret dilini kullanmaya başladı. Kısa bir süre sonra da konuştu. Beş yaşına geldiğinde okula gidebilecek duruma geldi. Böylece Rachel kendi hedefini belirledi. “Umudum herkesin biraz işaret dili bilmesi” diyor. Böylece çocuğunuz parkta konuşamayan bir çocuk ile karşılaştığında şaşırmayacak, aralarında bariyerler olmayacak... Yalnızca üç işaret bilmesi bile işlerine yarayacak. Merhaba, arkadaş, oyun… Dünyaları işte böylece değişecek.



