Bebekler için yaşam dansı

Yaşam Dansı Nedir?

Yaşam Dansı alternatif bir dans eğitim ve deneyim programıdır. Bu program 2 aylıktan 3,5 yaşa kadar veliler eşliğinde; 3,5 yaş sonrasında onlardan bağımsız olarak, üst sınır olmadan her yaşa uygulanabilir. Bedeni, zihni ve ruhu olumlu etkileyen bu program temelde herkesin dans edip bedenini günlük kullanım kalıpları dışına çıkarması, dans ederken iç ve dış kas gruplarını çalıştırması, çalıştırırken de öğrenmesi için tasarlanıp eğitmen rehberliğinde katılımcıların hayal gücü ve yaratıcılıklarının katkısı ile her ders farklı bir deneyim ve ifade alanı sunar.



Bebekler İçin Yaşam Dansı

Hareket her yaşta zihin için önemli bir besindir; 2 aylıktan itibaren siz ve bebeklerinize dans, hareket, şarkı, ritim üzerinden çok uyaranlı, farklı duyulara hitaben eden, nitelikli ve zengin bir deneyim ortamı sunan "Yaşam Dansı" dersleri bebeklere mutluluk ve huzur verir. Anne-baba ya da sevdikleri bir refakatçinin güvenli kollarında farkında olmadan, kolayca; duyuları üzerinde öğrenirler. Zihinsel gelişimleri derslerde yaşadıkları farklı deneyimler ile zenginleşerek artar, fiziksel gelişimlerini hızlanıp, çeşitli travma ya da hastalıklar ile duraksayan, geciken beceriler desteklenir. Ayrıca hem bebekler hem de ebeveynler dans ve müzik dolu keyifli bir ortamda sosyalleşip, duygusal anlamda beslenir.



Mutlu Bebekler, Mutlu Aileler



Neden Bebeklere Yaşam Dansı?

- İlk 12 ayda uygulanan Yaşam Dansı dersleri merkezi sinir sistemini çokça uyarır, her bir uyaran yeni oluşan bir beyin hücresi ve öğrenme demektir.

- Ömür boyu kullanılacak olan duyusal ve motor gelişimin temelleri yapılan dans egzersizleri ile desteklenir.

- Bilinçli hareket eden bebeklerin gelişimi akranlarının önünde olur.

- Çevre ile ilgili araştırmacı yönleri, algıları ve dolayısı ile zihinleri gelişir.

- Hareket eden bebeklerde kilo fazlalığı görülmez.

- Bebeklerin bu dersler sonrasında yoruldukları için uykuya dalmaları daha kolay olur; uyku süreleri daha fazla, uyku derinlikleri daha derin olur.

- Tüm zihinsel, fiziksel ve sosyal beceriler ilk önce duyular üzerinden beyine işlenir ve dersler bunun için zengin ve kaliteli bir ortam sağlar.



Yaşam Dansı ve Egzersizlerin Tüm Yaşlara Faydaları

- Zeka gelişimini hızlandırır.

- Beyinde daha fazla seratonin ve dompamin salgılarının üretilmesini sağlayarak depresyonu azaltır.

- Karın kaslarını ve dolayısı ile beden merkezini güçlendirir.

- Dikkat ve odaklanma becerisini geliştirir.

- Sinyoval sıvı salınımı ile eklemlerin esnekliğini arttırır.

- Beyin hücrelerindeki protein oranının yükselterek unutkanlığı geciktirir.

- Yorgunluk hissi ve stresi azaltır.

- Düzenli yapıldığında beyni ve bedeni ömür boyu güçlü ve esnek kılar.



Eğitmen: Lerna Babikyan

www.yasamdansi.com

Ücret: 100 TL + KDV

Tarihler:

25 Kasım 2013 Pazartesi 11:00-12:00 (2 Aylık-Yürüyen)

16 Aralık 2013 Pazartesi 11:00-12:00 (Yürüyen-2.5 Yaş)



(Kontenjan sınırlıdır. Kesin kayıt için ödeme tahsil edilecektir)

Bilgi ve Kayıt: 0212 2690697/98 0532 6969840

info@safirdanismanlik.com.tr