Bebeklerde diş temizliği önemli

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Çürüksüz ve sağlıklı dişler için bebeklik döneminden itibaren doğru beslenme ve doğru ağız temizliği şart!

Aileleri çocuklarının ağız ve diş sağlığı konusunda uyaran A+ Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Pedodonti Uzmanı Dr. Dt. Elif İpek Yılmaz, çocukların diş sağlığını korumaya çok erken dönemlerde başlanılması gerektiğini söylüyor. Yılmaz, "Diş gelişimi anne karnında başlıyor ve ergenlik çağına kadar sürüyor. Bu dönemin en başında anne adaylarının hem beslenmesine hem de kendi ağız sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Anne karnından başlayarak diş sağlığını korumada en önemli mineral kalsiyumdur. Bu nedenle kalsiyumdan zengin olan süt, yoğurt, peynir, kefir, koyu yeşil yapraklı sebzeler beslenmemizde büyük yer kaplamalıdır. Diş gelişiminde önemli rol oynayan diğer mineraller de flor ve fosfordur. Günlük beslenmenizde yeterli fosfor ve flor alımına dikkat etmeliyiz" diyor.



BEBEKLERİ ÖPMEYİN

"Bebekler dünyaya geldiklerinde ağızlarında çürüğü yapan bakteriler bulunmamaktadır. Gerek beslenme sırasında aynı kaşık/çatalın kullanımı, gerek öpmek ve temasla ne yazık ki ilk bakteriler en yakınlarından bulaşmaktadır" diye konuşan Dr. Dt. Elif İpek Yılmaz, bu konuda ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



BEBEKLERİN DE DİŞLERİ TEMİZLENMELİ

Özellikle bebeklik döneminin sık beslenme ve özellikle gece beslenmesi sebebi ile çürük açısından çok riskli bir dönem olduğunu söyleyen Yılmaz, bu dönemi çürüksüz geçirebilmek için şu tavsiyelerde bulundu:



• Bebeğinizin gece ağzında biberonla uyuma alışkanlığını önleyin.

• Biberondaki süte şeker, bal pekmez gibi tatlandırıcılar ilave etmeyin.

• Bebek beslendikten sonra mutlaka su içirin.

• İlk dişlerin sürdükten sonra sabah ve gece yatmadan önce besle sonrası temiz, ıslak bir tülbent/gazlı bez ile dişlerini silerek temizleyin.

• İlk dişi çıktıktan hemen sonra mutlaka bir pedodontist kontrolüne götürün.



ALIŞKANLIKLAR KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAR

Tüm alışkanlıklar gibi diş fırçalama alışkanlığının da kazanılabilmesi için küçük yaşlarda başlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Çocuklarınızı bir yaşından itibaren diş fırçası ile tanıştırın. Eline vererek diş fırçalaması için onu teşvik edin. Onunla birlikte sizler de dişlerinizi fırçalayın. Unutmayın ki çocuklar öncelikle ebeveynlerini taklit ederek başlarlar sizleri örnek alırlar. Çocukların el ve kas gelişimleri altı yaşına kadar dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebilmek için yeterli değildir. Bu nedenle altı yaşına kadar ağız temizliği ebeveynler tarafından yapılmalıdır" dedi.

(DHA)