Bebeklerde kabızlık

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Çocuğunun günde kaç defa tuvalete çıktığından kakasının rengine kadar her detayı takip eden anneler kabızlık karşısında çok endişeleniyor, bu durum çocukların kaygısını artırıyor ve ortaya nurtopu gibi bir kısırdöngü çıkıyor.

Yazı: Nilgün Yıldız



Sadece çocuklarda değil, bebeklerde de çok sık görülen kabızlık aslında çok geniş kapsamlı bir sorun. Kabızlık denildiği zaman sadece dışkılama sayısının azalması değil, aynı zamanda zor ve sert dışkılama da akla geliyor. Bir yaşındaki çocukların günde birden, daha büyük çocukların ise haftada üçten az ve sert kaka yapması ya da her gün ancak çok zor ve sert kaka yapması kabızlık olarak kabul ediliyor. Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sultan Doğan, çocuklarda dışkılama sıklığının doğumdan sonraki ilk haftalarda günde ortalama dörtten, 6 ay-12 ay arası ikiye, 1-3 yaş arası bir veya ikiye, üç yaş üzerinde ise bire indiğini belirtiyor. Anne sütü ile beslenen bebeklerde bu 10 güne kadar çıkabiliyor ve bu durum normal kabul ediliyor.



Ne zaman başlıyor?

Sadece anne için değil, çocuk için de oldukça zorlu bir süreç olan kabızlık sorunu aslında dört dönemde ortaya çıkıyor; anne sütünden mamaya geçiş dönemi, karışık gıdalara geçildiği dönem, tuvalet eğitimi dönemi ve okul ya da yuvaya geçiş günleri.



Alt sınır 48 saat

Dr. Doğan, “Bebeğiniz en az 48 saat kaka yapamadığı ve yaptığında kakanın kuru ve sert olması durumunda kabızlıktan şüphelenmek gerekiyor. Normal yolla doğan bebeklerde kabızlık ve hazımsızlık problemleri ile daha az karşılaşıyoruz. Bu bebeklerin bağırsak floralarının daha iyi olduğu görülüyor. Sezaryen ile doğan bebeklerde bu floranın oluşması zaman alıyor ve zamanla hazımsızlık, kabızlık gibi sorunlar oluşabiliyor” diyor. Daha büyük çocuklarda ise düzenli tuvalete çıkmadığı veya haftada üçten az kaka yaptığında yine kabızlıktan şüphelenebilirsiniz. Küçük yaştaki çocuklarda bu durum huzursuzluğa ve hırçınlığa neden oluyor. İştahsızlık, mide bulantısı ve karın ağrısının yanı sıra kronik kabızlıkta yorgunluk ve halsizlik de bu şikayetlere eklenebiliyor. Çok uzun süren kabızlık ise çocuğun altına kaçırmasına neden olabiliyor. Kabızlığın idrar enfeksiyonuna yol açabildiğini de unutmamak gerekiyor.



Doğuştan gelebilir

Bebeklerin yüzde 99’u siyah renkli olan ilk kakalarını (mekonyum) 48 saat içinde yapıyor. Dr. Sultan Doğan, “Mekonyumun 48 saatten sonra çıkması ciddi bir hastalığın belirtisi olabiliyor. Bu hastalıklar arasında en sık görülen ise Hirschsprung hastalığı ve kistik fibrozist” diyor. Bebeklerde görülen kabızlık sebepleri arasında bebeğin yeterli beslenmemesi veya yeterli miktarda sıvı almaması yer alıyor. Anne sütünden formül mamaya geçiş yapan bebeklerde genellikle fonksiyonel bir kabızlık görülebiliyor.



Tatilde kabız olabilir

Çocuklarda kabızlık bazen aniden ortaya çıkabiliyor. Örneğin yemek alışkanlığının birden değiştirilmesi kabızlığa neden olabiliyor. Bu durum tatil dönemlerinde sık görülüyor. Kabızlık yaşayan çocuklarda genellikle kaka yaparken ağrı hissediliyor, bir kısmında ise kabızlık nedeniyle makat bölgesinde yaralar oluşabiliyor. Bu ağrı çocukta kakasını geciktirme ya da engelleme isteği doğuruyor. Kakanın tutulması ise kakanın daha sert olmasına ve daha şiddetli bir ağrıya neden oluyor. Çocuk bilinçli ya da bilinçsiz kaka yapmaktan korkmaya başlıyor. Böylelikle bir kısır döngü başlamış oluyor.



Kabızlık çeken çocukların yüzde 95’inde neden bulunamıyor ve bu duruma fonksiyonel kabızlık deniliyor. Yüzde beşinde ise gastrointestinal sistemin yapısal bozuklukları, metabolik/ endokrin hastalıklar, bağırsak sinir ve kas bozuklukları sorumlu tutuluyor.



