Bebeklerde sıvı kaybına dikkat

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Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bebeklerdeki sıvı kaybının bilinçli olarak takip edilmesi gerekiyor.

Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı ve Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Didem Aliefendioğlu, sıcaklığın etkisiyle risk grubunda bulunan bireylerde birçok olumsuz etkilerin oluşabileceğini söyledi.



Sıcakların toplumda herkes için sorun yaratabileceğini ifade eden Aliefendioğlu, özellikle de yeni doğan bebekler için sıcakların daha tehlikeli olabileceğini dile getirdi.



Aliefendioğlu, aşırı sıcaklar nedeniyle bebeğin vücut ısısının normalden fazla olabileceğini yani ateşinin yükselebileceğini anlatarak, "Deriden buharlaşma yoluyla çok daha fazla sıvı kaybedilebilir. Buna bağlı olarak da bebeğin vücudunda dolaşan sıvının azalması böbrek yetmezliğine yol açabilir. Elektrolit dediğimiz özellikle kanda sodyumun artışına yol açabilir ki, göreceli su kaybına bağlı olarak sodyum yüksekliği ortaya çıkar. Bunlar da bebeğin hem böbreklerini hem de beynini etkileyebilir. O yüzden bebeğin sıvı kaybını engellemek için mümkün olduğu kadar bebeklerin ince giydirilmesi, sıcaklığının düşürülmeye çalışılması ve sık sık da sıvı verilmesi uygun olur" dedi.



"Emzirme sıklığı artırılabilir"

Bebeklerin vücudundaki sıvı miktarının dengede tutulması gerektiğini vurgulayan Aliefendioğlu, bebeğin anne sütüyle beslendiği durumlarda emzirme sıklığının artırılması, mama ile beslendiği durumlarda ise aralarda mutlaka sıvıyla desteklenmesi gerektiğini belirtti.



Aliefendioğlu, annelerin bebeklerinin su kaybettiğini bebeklerin emzirme sonrası bezlerini kontrol ederek ve idrar sayılarına bakarak kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.



Bebeklerin emzirme sonrası hemen hemen her bezinde idrar olmasını beklediklerini kaydeden Aliefendioğlu, "Özellikle yeni doğanda bunun olmasını bekliyoruz. Bu gözlemleri ailelerin yakın takibe almaları gerekir. Bunlarda bir azalma söz konusu olması durumunda bir hekim tarafından değerlendirilmesinde yarar var. Hekim kontrolü yapıldığında bebeğin hem fiziki muayenesinin yapılması hem de kandaki elektrolit ve böbrek fonksiyon testlerine bakılması bebek için hayat kurtarıcı olabilir" şeklinde konuştu.



Aliefendioğlu, emziren annelerin sıvı ihtiyacı artacağı için özellikle sıcak havalarda daha fazla sıvı tüketmeleri gerektiğine dikkati çekerek, annelerin günde ne kadar bardak su içtiklerini ya da ne kadar sıvı tükettiklerini kayıt altına almalarında fayda olduğunu ve annelerin gün içinde 4 - 5 litre sıvı tüketilmesinin anne ve bebek sağlığı açısından faydalı olduğunu sözlerine ekledi.



(AA)