Bebekleri günaşırı yıkayın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yaz aylarında bebeklerin, aşılanma günleri hariç, enfeksiyon durumları yoksa günaşırı ılık su ile yıkanmaları gerekiyor...

Sıcak havanın olumsuz etkisinden bebeklerin günaşırı ılık duş yaptırılarak korunabileceği belirtiliyor.



Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet Demir, hava sıcaklıklarındaki artıştan en fazla bebeklerin etkilendiğini belirterek,sağlıklı bir yaz dönemi için anne babaların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.



Yaz aylarında bebek bakımında iki konuya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Demir, bunlardan birinin bebeklerde sıcağın etkisiyle terlemeye bağlı artan sıvı kaybı olduğunu ifade etti. Demir, "Bu durumda sadece anne sütü alan ilk 6 aylık dönemdeki bebekler, daha sık emzirilerek vücut ısısı dengeleri korunabilir. Daha büyük bebeklerde ise sıvı tüketimi artırılarak önlem alınabilir. Mama ile beslenen bebeklerde mama, taze hazırlanmalı ve bebek doyduktan sonra kalan kısım atılmalıdır. 6 aylıktan itibaren bebekler için özellikle yaz dönemlerinde su, ayran, yoğurt, taze sıkılmış meyve suları ve çorbalar çok değerli gıdalardır" açıklamasında bulundu.



Yoğurdun, özellikle evde hazırlanması gerektiğini belirten Demir, günün en az bir öğününde mutlaka çorba yedirilmesi ve çorbanın içine iki kez çekilmiş az miktarda kıyma konularak protein alımının artırılması gerektiğini bildirdi.



"Bebeğinizin yeterli miktarda D vitamini almasını sağlayın"

Anne sütünde D vitamini düzeyinin düşük olduğunun altını çizen Demir, bu nedenle bebeklerin güneşten daha fazla faydalanması gerektiğini vurguladı. Demir, bebeklerin ciltlerinin hassas olduğunun dikkate alınarak günde 15-20 dakika, sabah 09.00-10.00 öğleden sonra da 16.30-18.00 saatleri arasında, kol ve bacaklar açık olacak şekilde direkt güneş ışınlarına maruz bırakılmaları gerektiğini anlattı.



Bebeklerin cilt yapısının çok hassas olması ve dış dünya ile cilt temasının ilk kez giysilerle gerçekleştiği için kıyafetlerin özenle seçilmesi gerektiğine de dikkati çeken Demir, öncelikle bilinen ve kalitesinden şüphe duyulmayan ürünlerin seçilmesi; sentetik madde bulunan kumaşlardan üretilen giysilerin kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Demir, ipeksi dokuda, yumuşak ve yüzde 100 ince pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade ederek, bebeğin rahat hareket etmesini sağlayacak, cildinde baskı nedeni ile iz bırakmayacak genişlikte rahat kıyafetler seçilmesi önerisinde bulundu.



Bebeğinizin cildini nemlendirin

"Yaz aylarında bebeklerin, aşılanma günleri hariç, enfeksiyon durumları yoksa günaşırı ılık su ile yıkanmaları" gerektiğini belirten Demir, şunları kaydetti:



"Bebek terlemişse kıyafetler yeni kuru kıyafetlerle değiştirilmeli veya bebek sık kıyafet değişiminden huzursuz oluyorsa kontrollü olarak kurutma makinesi ile ılık üflemede ter kurutulabilir.



Pişik kremleri, yaz dönemlerinde dozunda kullanılmalı, krem cilde yedirilerek ciltte tabaka bırakmayacak miktarda sürülmelidir. Fazla krem sürülmesi, ter bezi kanallarını tıkayarak cilt rahatsızlıklarına neden olabilir. Diğer nemlendirici ve bakım kremleri de dozunda kullanılmalı, alkol ve paraben içermemelidir."



(AA)