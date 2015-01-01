Anneler Günü’nde en güzel ve en şık hediye Renklizebra.com’dan. Anneler için özel tasarlanmış ve bebeklerinin tüm eşyalarını rahatlıkla taşıyabilecekleri birbirinden güzel ve sevimli Room Seven bebek bakım çantaları Anneler Günü’ne özel yüzde 25 indirimle Renklizebra.com’da.





Room Seven’ın eşsiz ve özgün tasarımlı çantaları ile bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını derleyip toplarken, en tarz ve stil sahibi anne siz olun.“Çocuklarınızın hayal gücünü mutlulukla renklendirin’’ mottosuyla yola çıkan Renklizebra.com, Room Seven’ın canlı, neşeli renklerdeki tasarımlarından oluşan bebek bakım çantalarını Anneler Günü’ne özel yüzde 25’lik indirimle anne ve anne adaylarının beğenisine sunuyor.Çanta ile uyumlu alt değiştirme minderi, suluk veya biberon için yan cepler, anne cüzdanı için ön cep, arkasında baştan başa fermuarlı kirli çamaşırlar için kullanılacak bir göz gibi özellikler bulunduran çantalar, annelerin ve bebeklerin ihtiyaçlarına göre özel tasarlanıyor.Renklizebra.com’da tarafından sunulan Room Seven'ın özenle tasarlanmış her biri kendine özgü tasarımlı bebek bakım çantaları işlevsellikleri kadar güzellikleriyle de göz kamaştırıyor.Renk renk, desen desen seçenekleri bulunan çantalardan tarzınıza uygun olanı seçerek, bebeğinizin tüm ihtiyaçlarını derleyip toplarken en tarz ve stil sahibi anne siz olun.