Memorial Şişli Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Atilla Tanyeli, gıdaları tüketirken dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıralıyor:
• Yiyeceklerin hepsinin iyi pişmiş olmasına özen gösterin.
• Kızartma yöntemini az tercih edin.
• Pişirilen besinleri hemen tüketin, arta kalanları sonraki öğünlere bırakmayın.
• Sebze ve meyveleri klor tabletlerinin kullanıldığı sularda veya 1 litre suya 2 yemek kaşığı sirke koyarak, 15-20 dakika beklettikten sonra akan suyun altında çok iyi yıkayın.
• Çürük, ezik, patlak meyve ve sebzeleri almayın. Taze ve mevsiminde olanları tercih edin, kabuklarını soyarak tüketin. Katkılı ve hormonlu yiyecek-içeceklerden uzak durun.
• Ambalajı bozuk ürünler ile konserve besinleri tercih etmeyin. Özellikle kapağı kabarık konservelerden uzak durun.
• Yumurtayı 10 dakikadan fazla kaynatmayın.
• Baharat gibi lezzet vericileri yemeklerinize pişirme esnasında katın, sonradan ilave etmeyin.
• Yemek hazırlamada temiz ve cam kaplar kullanın. Tahta kesim aletlerinin bakteri oluşumunu artırdığını unutmayın.
• Bulaşıkları mümkünse bulaşık makinesinde, en yükse ısıda (70 C) yıkayın.
• Yiyeceklerinizi günlük alın, alışverişin çok olduğu marketleri tercih edin. Besinlerin son kullanma tarihini kontrol edin.
• Özellikle süt ve süt ürünlerini UHT ya da pastörize olarak, tek kullanımlık alın.
• İyi pişmiş gözleme, börek, tost gibi besinleri mikrodalga fırında bir kere ısıtarak tüketin. Yine de mümkün olduğunca mikrodalga kullanmayın.
• Günde en az 2.5-3 litre su için. Suyunuzun mümkünse cam şişelerde olmasını tercih edin.