Beslenme savaşa dönmesin!

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Bebeğinizi beslemek artık bir mücadeleye döndüyse ve anne olarak sizin de bazı sorunlarınız gündeme gelmeye başladıysa bu yazıya dikkat!

Yazı: Ece Baban

Bebeğiniz ile beslenme konusunda adeta savaş yaşayan annelerdenseniz, onunla oynayacağınız küçük oyun tüyoları ile bu işi kolaylaştırmaya ne dersiniz?

İlk aylarda…

Göğüslerinizin dolu ve sert olduğu zamanlarda bebeğinizi daha rahat emzirmek için süt vermeden önce göğsünüzün üzerine sıcak su torbası yerleştirmelisiniz.

Bebeğinizin dişleri çıkmaya başladığında emzirmek anneler için süreç biraz daha acılı bir hal alıyor. Göğüs uçlarınızı bebeğinizin minik dişlerinden korumak ve daha az acılı bir süreç olarak bunu atlatmak istiyorsanız; yapılacaklar listesinin başında bebeğinize alacağınız soğutulmuş bir diş halkası yer alıyor. Bebeğiniz süt emerken dilinin pozisyonu nedeniyle ısıramayacaktır. O yüzden emzirme bitince küçük parmağınız ile göğüs ucunuzu hafifçe çekebilirsiniz. Bebeğinizin sakin bir şekilde beslenmesi için emzirme saatlerinde çevrenin de sakin ve sessiz olması gerekiyor. Yapılması gereken diğer bir şey ise, emzirme saatlerini bir düzene oturtmak.

Eyvah sütüm az!

Emzirme konusunda annelerin sık rastladıkları bir durum da sütlerinin az olması. Bu durumda sütünüz az da olsa halen geliyorsa bebeğinizi az çok demeden emzirmeye devam etmek sizin için tercih edilecek ilk yollardan biri olacak. Bir diğeri ise süt pompası kullanılarak, alınabilecek en fazla oranda sütü bebeğiniz için pompalamak. Ayrıca süt hormonlarınızı çalıştırmak için de beslenmenize dikkat etmeniz gerekecek.

Mama sandalyesine geçiş dönemi

Bebeğiniz emzirme döneminden çıktıktan sonra, yeni bir savaşa girmeye hazırsınız demektir. Bebeğiniz artık mama sandalyesindeki maceraları ve sizin o yemek yesin diye türlü mimik ve eğlenceli olduğunu düşündüğünüz hareketler eşliğinde ağzını açması ve o mamayı yutması için verilen büyük çabaya destek olarak, ilk yapmanız gereken onun dikkatini yemekten başka bir yöne çekmek olacak. Ona renkli, ilgilenebileceği bir masal kitabı verebilirsiniz. Bu tabii ki boyama kitabı da olabilir. Ayrıca bebeğinizin eline kaşık vererek, sevdiği bir meyve püresi ya da yoğurdu yemesine izin verebilirsiniz. O yemek yemeğe çalıştığında hijyen kurallarını sağladıktan sonra onu tamamen özgür bırakabilirsiniz. Tabii ki sizin gözetiminizde olacak şekilde!

Oyunlarla beslenme

Bebeğiniz biraz daha büyüyünce onunla iletişime geçerek yemek yemesini daha eğlenceli hale getirebilir, hem de bazı kelimeleri öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin ağzını aç, kapat, çiğne, kaşık gibi kelimeleri oynayacağınız küçük oyunlarla, tekrarlayarak bebeğinize öğretebilirsiniz. Ayrıca yemeklerin kokusu, tadı, rengi ile ilgili de bebeğinizle sürekli konuşarak onun tatlı, acı, kırmızı, sarı gibi tatları, renkleri ve kokuları adlandırmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde onda merak uyandıracak, onu bilgilendirecek ve dikkatini dağıtarak fark etmeden kolayca beslenmesini sağlayacaksınız.