Beze veda ederken bunlara dikkat!

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Duyduğunuz korkunç bez bırakma hiyakelerini gözünüzde büyütmeyin, doğru zamanı seçer ve kararlı olursanız bezle vedalaşmanız sancısız ve çok kolay olabilir!

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



Yaz ayları yaklaştıkça birçok anne bez bırakma girişimleri için karar alıp, plan program yapmaya başlıyor. Siz de tatile, AVM’ye, hatta komşuya giderken çantanızda bez stoklamaktan sıkıldıysanız, alt değiştirme seanslarının artık son bulmasını istemekte haklısınız. Ancak “Tatilde deneriz”, “Önce şöyle ilgisini çekecek renkli bir lazımlık alırız”, “En iyisi yazlık! Ortada rahatça istediği yere yapar!” gibi cümleler aklınızdan geçiyor, hatta ağzınızdan düşmüyorsa dikkat! Çünkü yanlış yolda olabilir, tereyağından kıl çekmek kadar kolay atlatabileceğiniz dönemi hem kendiniz hem çocuğunuz için sancılı bir süreçe dönüştürebilirsiniz.

Doğru zaman, ne zaman?

Bez bırakmak için yazı bekleyenlerdenseniz, öncelikle bunun mevsimle değil, çocuğunuz için doğru zamanla ve sizin kararlılığınızla ilgili olduğunu unutmayın. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zermine Büyükkeçeci bu konuda şunları söylüyor: “Tuvalet eğitiminde çocuk en az 24 ayını doldurmuş olmalı. Daha küçük olduğu dönemlerde köşeye çekilip kaka yapması veya yapınca ‘bezi çıkar’ diye işaret etmesi hazır olduğunu göstermez. Aksine bunlar annenin yanlış algılamasına neden olur. En ideal zaman ise 30. aydır. Aslında mevsim önemli değil. Ama ebeveynlerde genelde ‘yazın çocuk üşümez, yazlıkta istediği yere yapar, bir şey olmaz’ gibi düşünceler hakim.”

