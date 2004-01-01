Siz gaz yapmasın diye sütünüzü laktozsuz içip, yemek seçimlerinize özen gösteriyorsanız bebeğiniz de sütünü içerken kolik önleyici, anne memesine benzer ve aynı zamanda şık bir biberonu hak ediyor.

Yazı: Elif Girgin

Doğru biberonu ararken biraz kafa karışıklığı yaşamanız olası. Bebeğiniz doğduğu andan itibaren de biberon kullanmak zorunda kalabilir, daha sonraki aylardan itibaren de. Bu nedenle seçiminizi yaparken öncelikle yaşını dikkate almalısınız. Piyasada camdan polipropilene, silikon uçludan kauçuk uçluya, az akışlıdan yoğun akışlıya, anne memesine benzeyenden kolik önleyiciye kadar birçok farklı ebat ve özellikte biberon var. Biz işinizi biraz olsun kolaylaştırmak adına küçük bir araştırma yaptık. İşte size birkaç farklı alternatif...





BEBEDOR ISIYA DAYANIKLI CAM BİBERON 125 ML, TL 16.99

Kaynar sudan buzdolabına, buzdolabından kaynar suya girebilen, ani ısı değişikliklerine dayanıklı sağlıklı camdan üretilen biberon, içindeki besin ısısını uzun süre koruyor, koku ve tadını muhafaza ediyor. Çizilmez özellikli ürün, kaynatılabiliyor ve sterilize edilebiliyor. BPA (Bisphenol) içermeyen biberonun hitap ettiği yaş aralığı 3+ ay. Isıcamdan üretilen biberonun menşei Çek Cumhuriyeti, markanın ait olduğu ülke ise Türkiye.



WEE BABY KAVRAMALI BİBERON 240 ML, TL 25

Silikon geniş ağızlı, antikolik uçlu biberon, beslenme sırasında gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor. Bebeğin tutabilmesi ve tutma becerisini geliştirmesi için özel kavrama yeri olan ürün, Bisfenol-A maddesi içermeyen PP malzemeden üretilmiş. Silikon kiraz uçlu biberonun ağız kısmında dökülmeyi önleyici koruyucu kapak da bulunuyor. Menşei Türkiye.



DR. BROWN’S DOĞAL AKIŞ CAM BİBERON 120 ML, TL 39.90

Patentli bir ürün olan Dr. Brown’s biberon, çoğu biberonda ortaya çıkan vakum ve hava kabarcıklarının oluşmasını önleyerek bebeklerde gaz sancılarını azaltıyor. Kusmayı minimum seviyeye indiriyor. Aşırı emme gücü gerektirmediği için orta kulakta sıvı birikmesini önlüyor. Bebeğin mamayı rahat emmesini sağlayan ürün mama veya sütün hava ile temas etmesini önleyerek C, A ve E vitamin kaybını önlemeye yardımcı oluyor. Doğumdan itibaren kullanılabilen Dr. Brown’s cam biberon, kaynatılabiliyor. Paket içeriğinde biberon, 1 numara emzik, koruyucu kapak ve fırça bulunuyor. Malzeme içeriği ise; cam, polipropilen ve silikon. Ürünün üretim yeri de menşei de ABD.



NUK FIRST CHOICE LEARNER PP SİLİKON BİBERON 150 ML, TL 49.90

Çocukların ellerine uygun şekilde dizayn edilmiş olan ürünün çıkıntılı yüzeyi sayesinde sapları kaymıyor. Ağızlığı da silikondan yapılmış olan Nuk First Choice damlatma yapmıyor. Polipropilenden üretilmiş olan biberon, Bisfenol-A içermiyor. Altı ay ve üzeri için uygun olan ürün, 2004-2005 yılları arasında Almanya, Fransa ve Güney Afrika’da birçok ödül almış. Sterilizatörde ya da kaynatılarak sterilize edilebiliyor. Kaynatma yöntemiyle sterilizasyonda geniş bir kap ve bol su kullanılması ve beş dakikadan fazla kaynar suda bekletilmemesi öneriliyor. Markanın ait olduğu yer de üretim yeri de Almanya.



MAMAJOO PES BİBERON 250 ML, TL 27.90

AB standartlarına uygun olarak üretilmiş ISO 9001 belgeli Mamajoo biberon, PES(PoliEtherSülfon) ve PP’den (Polipropilen) üretilmiş ve Bisfenol-A içermiyor. Biberonun kapağında biberon emziğinin yerleşimi için özel olarak tasarlanan bölüm biberon emziğini tamamen kapattığından, kullanım ve taşımada kesin olarak sızdırmazlık sağlıyor. Biberon emziğinde bulunan anti kolik valf, beslenme sırasında bebeklerin hava yutma riskini engellemeye yardımcı oluyor. Geniş ağızlı biberonun doldurulması ve temizlemesi kolay, ayrıca geniş tabanı sayesinde kolay devrilmiyor. Minik ellerin kolayca tutabilmesi Anne göğsüne en yakın formda sunulan biberon emziği ve üzerinde bulunan helezonlar sayesinde esnek bir yapıya sahip. Markanın ait olduğu ülke ve üretim yeri Türkiye.



LANSINOH NATURAL WAVE BİBERON 240 ML, TL 25.90

Lansinoh Natural Wave biberon, bebeğin annesini emerken uyguladığı peristaltik hareketin devamlılığını sağlayarak bebeğin anne memesinden biberona, biberondan anne memesine geçişini kolaylaştırıyor. Annelerin bebeklerini daha uzun süre anne sütüyle besleyebilmeleri için özel olarak geliştirilen biberon ve emziği, ağız ve çene gelişimini destekliyor. Gıda saklamak için güvenli, Bisfenol-A ve BPS içermeyen polipropilenden üretilen ürünün yavaş, orta ve hızlı akış emzik seçenekleri bulunuyor. Bu biberonla anne sütü güvenli bir şekilde dolapta ve derin dondurucuda saklanabiliyor. Hava giriş sistemi teknolojisiyle, biberonun içine hava giriyor ve koliğin potansiyel sebebi olan hava yutma nedeni engellenmiş oluyor. Tüm Lansinoh pompalarıyla da uyumlu olan biberon, koruyucu kapağı sayesinde sızıntıları engelliyor. Menşei Çin.



CHICCO STEP UP BİBERON 2 AY+ 250 ML, TL 44.90

Bebeğin emme hareketinde zaman içinde yaşanan değişimlere uyum sağlayabilen bir biberon olması nedeniyle, tüm büyüme aşamaları boyunca bebeğinizi doğal biçimde beslemenizi sağlıyor. Damarlı halkaları, bebeğin dilinin doğru pozisyonu bulması ve biberon emziğini doğal bir hareketle sıkıştırması için bebeğe yardımcı oluyor. Dolayısıyla özellikle bebeğinizin ilk ayları için ideal... Ekstra büyük, yuvarlatılmış emzik tabanı tamamen anne memesi hissi vermeye yönelik olarak tasarlanmış. Ayrıca kolik önleyici valfi de bulunuyor. Menşei İtalya.



PHILIPS AVENT PP BİBERON 260 ML, TL 23.75

Koliği azalttığı kanıtlanmş anti kolik sistemi ile özellikle geceleri bebeğin huzursuzluğunun azaltılmasına katkıda bulunuyor. Mide ve bağırsak gazını azaltacak şekilde tasarlanmış süt akışı ile bebeğin kusmasını önlemeye yardımcı oluyor. Sızdırmazlık özelliği bulunan ürün, kolay tutuş için ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Geniş boynu kolay temizleme imkanı veriyor ve farklı emzik akış hızları kullanılabiliyor. Polipropilenden üretilen biberonun emzik malzemesi silikon. Bisfenol-A içermeyen ürünün menşei İngiltere.



MEDELA CALMA BİBERON 150 ML, TL 59.90

Medela Calma biberonda, geleneksel biberon emziklerinde olduğu gibi akış kendiliğinden gerçekleşmiyor, bebek süt akışını başlatabilmek için vakum yapmak zorunda kalıyor. Bebeğin uyguladığı vakum gücünde süt akışı gerçekleşiyor. Biberonun anne memesine benzeyen tasarımı sayesinde bebekler öğrendikleri doğal beslenme davranışını biberon başlığı üzerinde de uygulayabiliyor. Bu sayede bebekler anne göğsünü reddetmiyor ve kolaylıkla memeye geri dönüyorlar, bu da anne-bebek arasındaki emzirmeyle oluşan bağın uzun süre devam etmesini sağlıyor. Tek boyutlu olan Calma, emzirme süresi boyunca bebeğe yetiyor. Bireysel süt akışı sayesinde damlama yapmıyor ve bebeklerin kusarak geri çıkarma olasılığını da en aza indiriyor. Her yaştan bebeğin kullanımına uygun olan üründeki hava kontrol sistemi ve süt akış kontrol sisteminin birbirinden bağımsız oluşu, bebeklerde kolik (gaz sancısı) oluşumunu önlüyor. Menşei İsviçre.



NEAVITA ISIYA DİRENÇLİ CAM BİBERON 240 ML, TL 21

Özel tasarımı sayesinde bebeğin göğüsten biberona kolayca geçişini destekliyor. Neavita premium kalite, hafif, ısıya dirençli cam biberon ani ısı değişimlerine karşı dayanıklı. İçindeki besinin ısısını uzun süre koruyor, kokusunu ve tadını muhafaza ediyor. Çizilmeyen ve sterilize edilebilen ürünün tırtıklı biberon kapağı tek elle kolayca açılabiliyor. Dudak desteği sayesinde bebeğiniz emziği rahatça kavrıyor. Emziğin üzerindeki kabarcıklar bebeğin diş etlerine masaj yapıyor. İ-Flow®Antikolik valf özelliği, hava dolaşımını sağlayarak bebeğinizin, hava yutmasını engeliyor ve kolik sancılarını azaltıyor. Polipropilenden üretilen biberon Bisphenol-A (BPA) içermiyor. Markanın ait olduğu ülke Türkiye, üretim yeri Çin.

