Bıcı bıcı zamanı!

Bebeğinizin ilk banyosunu ne zaman ve nasıl yaptırmanız gerektiğini, banyo yaparken nelere dikkat edileceğini, ideal banyo ısısını biliyor musunuz? Bebeğinizin suyla buluştuğu o tatlı anı, bazı yanlışlarla kötü bir ana dönüştürmemek için Acıbadem Atakent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tijen Diri’ye kulak verin…

İLK BANYO

Yenidoğan bebeklerin vücudu (özellikle erken doğanların) verniks kaseosa denilen yağlı bir tabaka ile kaplı. Bu tabaka, bebekte ısı kaybını engellediği için yenidoğan, ortama tamamen uyum sağlayıp, anne sütü ile beslenmeye başladıktan sonra bebek hemşireleri tarafından 24’üncü saatten sonra ilk banyosu yaptırılmalı.



GÖBEK BAĞI DÜŞMEDEN ÖNCE

Bebeğinizin göbek bağının düşmesinden önce (doğumdan sonraki 10-16’ncı günler arasında), göbek bağının ıslanmasını engellemek için sünger ile banyo yaptırmak en iyisi. Bebeğinizi yumuşak, düz bir yere yatırın (temiz bir havlunun üstüne de olabilir). Bir leğen dolusu ılık su ve bir sünger veya banyo bezi hazırlayın. Bebeğinizi sıcak tutacak şekilde sarın ve her seferinde bir uzvunu açığa çıkararak yumuşak bir şekilde silin. Yavaşça bastırarak kurulayın ve bir sonraki uzva geçin. Eğer yanlışlıkla göbek bağı kalıntısını ıslatırsanız havluyla yavaşça bastırarak kurulayın.



GÖBEK BAĞI DÜŞTÜKTEN SONRA

Bebekler için hazırlanmış plastik küvetler ve file bu iş için kolaylık sağlıyor. Küveti vücut sıcaklığına yakın (36.5-37 derece) temiz su ile doldurun. Daha sonra bebeğinizi yavaşça bir kolunuz başının altından destek verecek şekilde sırtüstü tutarak suya sokun. Bebek şampuanı ile köpürttüğünüz yumuşak bir süngerle tüm gövdesini, kollarını ve bacaklarını silerek temizleyin. Bebeğinizi hafifçe dikleştirip sırtı ve poposunu da temizleyin. Ardından da temiz ılık su dökerek bebeğinizi durulayın. Bu sırada gözüne yakın bölgelere şampuan sürmemeye çalışın. Bebeğin yüz temizliği bu banyo öncesinde ya da sonrasında ılık suya batırılmış pamuk ile yapılmalı. En sonunda da bebek yağı ile bebeğinize masaj yapın ve giydirin.



BANYO YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

• Eğer hava şartları ve evinizin sıcaklığı uygun ise bebeğinize her gün banyo yaptırın. Banyo, bebeğinizin rahatlaması ve gelişimi açısından önemli. Ancak şartlar uygun değilse banyoyu gün aşırı yaptırmanız da yeterli.

• Bebeğinizin banyosunu yaptıracağınız ortamın ve kullanacağınız malzemelerin temiz ve sadece ona ait olmasına özen gösterin.

• İlk banyolar için kaynatılıp ılıtılmış su kullanmanız, enfeksiyonu önlemek açısından önemli.

• Banyo yapılacak ortamın ısısı ortalama 22-25 derece arasında olmalı.

• Banyoyu ısıtmanız mümkün değilse, taşınabilir küveti ya da leğeni evinizin en uygun köşesine götürüp, bebeğinizi orada yıkamalısınız.

• Bebek küvetinin içinde file olması, küvet içinde meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek açısından uygun olacak.

• Banyoya başlamadan önce banyo için ihtiyacınız olan her türlü malzemeyi hazırlayın.

• Bebeğinizi yıkamaya başlamadan önce küvetine ya da leğenine su doldurup, suyun sıcaklığını dirseğinizle kontrol edin. Dirseğiniz sıcaklığa dayanabiliyorsa bebeğinizin yıkanacağı su hazır demektir. Banyo suyu sıcaklığı ortalama vücut ısısında yani 36.5-37.5 derece civarında olmalı.

• Bebeğinizi mutlaka karnı açken ya da beslenmeden en az 1.5 saat sonra yıkayın. Çünkü tok karınla yıkad��ğınızda midesine basınç yapıp kusmasına neden olabilirsiniz.

• Küvet içindeki suyun derinliği 10 cm civarında olmalı.

• Bebeğinizi yıkarken onunla konuşun, gülümseyin. Banyoyu sevip sevmemesi size bağlı. Kollarını ve bacaklarını çırpmasına izin verin. Ağzına ve burnuna su kaçırmamaya özen gösterin.

• Banyo esnasında onu sakinleştirecek bir müzik açabilirsiniz.

• Bebeğinizi banyoda çok uzun süre tutmayın. 3-5 dakika içerisinde bebeğinizi banyodan çıkarmaya çalışın.

• Keyfini kaçırmamak için önce vücudunu, sonra başını yıkayın.

• Yeni doğan bebeklerin vücudu kaygan olduğu için düşürmemeye dikkat edin.

• Banyo esnasında ne olursa olsun bebeğinizin yanından ayrılmayın. Mümkünse yalnız başınıza yıkamayın.

• Banyoyu akşam saatlerinde yaptırmak hem akşam saatlerinde yoğunlaşan kolik ağrılarını azaltmaya yardım eder hem de uykuya geçişi kolaylaştırır.