Çalışan annenin süt sağma rehberi

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Süt nasıl ve kaç saatte bir sağılacak, nasıl saklanacak, nasıl depolanacak? Emzirme Danışmanı Esra Ertuğrul’dan tüm merak ettiğimiz detayları öğrendik.

Yazı: Filiz Şeref



İlk adım...

Henüz doğum izniniz sona ermeden iş yerine gidip, nerede emzirileceği, sağılan sütün nerede bekletileceği, buzdolabı var mı şeklinde ortam kontrolü yapılması iyi olabilir. İşe ilk başladığınız günlerde gergin olma ihtimaliniz yüksek. Bu gerginlikte iş yerinde hazır olmadığınız ufak bir sıkıntı, sizi daha fazla üzebilir. Önceden ortamı bilip tedbirli olmak ise biraz daha rahat olmanıza yardımcı olacak. Pompa seçiminizi ise daha hızlı olması açısından ikili pompalardan yana yapın. Bu, zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak.



Nasıl bir tempoda sağmalı?

İşe başladığınız ilk günden itibaren bebeğinizi evden çıkmadan önce hemen emzirin. Yaklaşık saat 7.30 gibi dersek işe gittiğinizde en geç 12.00 gibi sağabilirsiniz. Mümkünse

10.00-13.00-16.00 gibi, yani bebeğinizin günlük ritmi gibi üç saatte bir sağmanız mantıklı olur ancak çoğu iş yerinde bu mümkün olmayabiliyor. O zaman bir öğle arasında bir de

öğleden sonra 12.00-16.00 gibi sağmanız çok işe yarayacak. Evde bebeğinize kim bakıyorsa sizin eve geliş saatinize yakın bebeği beslememesi gerektiğini anlatın. Ve eve gittiğinizde direkt bebeğinizle koklaşıp, hemen emzirin. İlk günlerde bu anlar muhteşem dakikalardır, keyfini çıkarın. Üzülmeyin, bebeğiniz bu düzene de kısa sürede uyum sağlayacak.

