Cildini koruyun

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Bebeklerde en çok karşılaşılan cilt sorunları...

İlk doğdukları andan itibaren hassas derisine dokunurken bile özenle davrandığınız bebeğinizin cildinde kimi zaman bazı sorunlar görülebiliyor. Bu sorunların bazıları kolay atlatılabilirken bazıları da ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Çünkü bebeklerin cildi yetişkinlerinkine göre oldukça farklı özelliklere sahip. İşte miniklerde en çok görülen cilt sorunları...



Cilt soyulması

Cilt soyulması, bebeğin ana rahmindeyken üzerini örten koruyucu tabakanın doğum sonrası dökülerek atılması nedeniyle ortaya çıkıyor. Doğumdan sonraki birkaç hafta içinde de kendiliğinden ortadan kalkıyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda bebeğinizin cildini tahriş etmeden yıkayabilir ve banyo sonrası iyice nemlendirebilirsiniz.



Cilt kuruluğu

Bebek cildindeki yağ hücrelerinin az yağ salgısı üretmesi nedeniyle cilt kuruluğu oluşabiliyor. Bu durum zaman içinde yağ salgısının artmasıyla ortadan kalkabileceği gibi bazen devam ederek egzama gelişimine zemin hazırlayor. Kuruluk, dış etmenlerden de kaynaklanabiliyor. Kuruluğu engellemek için birtakım önlemler alınması şart;

• Bebeğinizin kıyafetlerini hassas cilt tipine uygun deterjanlarla yıkamalısınız. Yanlış deterjan kullanımı deride kızarıklık ve kaşıntı şeklinde kendini belli eden alerjik reaksiyonların gelişmesine neden olabiliyor.

• Bebeğinize yıkamadığınız kıyafetleri kesinlikle giydirmemelisiniz.

• Kıyafet alırken yüzde 100 pamuklu olmasına dikkat etmelisiniz.

• Kıyafetleri az deterjanla, bol durulama suyuyla yıkamalısınız.



