Çocuğunuzun diş perisi olun

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bebeğinizin diş çıkartma dönemini en kolay şekilde atlatması ve yaşı ilerlediğinde sağlıklı dişlere sahip olması konusunda rolünüz büyük! Es geçmemeniz gerekenleri bilin, teknolojik gelişmeleri takip edin, çocuğunuzun diş perisi olun!

Yazı: Burçin Öztınaz / Bebeğimle Elele



‘Bebeğimin dişleri ne zaman çıkacak, emzik kullanırsa dişleri çarpık mı olur, ya dişleri çürürse?’ gibi sorular her anne gibi sizin de aklınıza takılıyorsa, Confident Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Pedodonti Uzmanı Dr. Dt. Elçin Yüksel Koçoğulları’ndan aldığımız yanıtlara göz atın.



Biberon/emzik kullanmak diş gelişimini olumsuz etkiler mi?

Uzun yıllar emzik veya biberon kullanan bebeklerin diş ve damak sorunlarıyla karşılaştığı bir mit mi, yoksa gerçek mi? Dr. Dt. Elçin Yüksel Koçoğulları bu konuda şunları söylüyor: “2.5-3 yaşlarına kadar kullanılan biberon ve emziğin dişlerin diziliminde ve çenede meydana getirebileceği bozukluklar geri dönüşümlüdür. Başka bir deyişle vücut bu yaşlara kadar oluşmuş problemi kendi kendine geri dönüştürebilir. Bu nedenle emzik kullanımına bu dönemde son vermek gerekir. Emzik kullanımı ileri yaşlara kadar devam ederse daimi kesici dişler, dışarı doğru eğimli olarak ağız içerisinde konumlanır ve üst çene damak kubbesinde darlık görülebilir.”



Biberon veya emzik kullanırken nelere dikkat etmek gerekli?

Annelerin biberon ve emzik kullanırken yaptıkları en büyük hata; emziği bal, pekmez gibi şeker içeriği olan tatlı gıdalara batırıp bebeğe vermek. Biberon kullanımında da benzer tatlandırıcı gıdalar süt, meyve suyu, bitki çayı gibi içeceklerin içerisine katılıp verilerek aynı hata yapılıyor. Küçük yaşlarda görülen beslenme çürükleri de genellikle bu hatadan kaynaklanıyor.



Hangi dişler ortalama hangi aylarda çıkar?

• Orta kesici dişler: Alt çenede 6-6.5 ay, üst çenede 7-7.5 ay.

• Yan kesici dişler: Alt çenede 7-7.5 ay, üst çenede 9 ay.

• Köpek dişleri: Alt çenede 16 ay, üst çenede 18 ay.

• Birinci süt azı dişleri: Alt çenede 12 ay, üst çenede 14 ay.

• İkinci süt azı dişleri: Alt çenede 20 ay, üst çenede 24 ay civarında.



Diş çıkarma döneminde yaşanan belirtiler neler?

Huzursuzluk, iştahsızlık, dişetlerinde kabarıklık ve kızarıklık, salya, hafif ateş bebeğinizin diş çıkarttığının habercileri!



Diş çıkartan bebeğinizi rahatlatmak için neler yapabilirsiniz?

Bu dönemde bebeğinizin ağzında kaşınma olacaktır. Dişliklerden yardım alabileceğiniz gibi soğuk ve ıslak bez yardımıyla diş etlerini silerek de bebeğinizi rahatlatabilirsiniz. Ayrıca diş çıkarma döneminde iştahsızlık da önemli bir sıkıntı olduğundan çocuğun sevdiği gıdaları tercih etmeyi deneyebilirsiniz.



Diş fırçalamaya hangi ayda başlamalısınız?

Bebeğinizin ilk dişi çıktıktan hemen sonra ağız bakımına başlamalısınız. Tabii diş macunu kullanmadan…



Diş fırçası ve diş macunu seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Seçtiğiniz diş fırçasının çocuğun ağız büyüklüğüne uygun, yumuşak sap ve başlığa sahip olması gerektiğini unutmayın. Diş macunu kullanımı hakkında ise Dr. Dt. Elçin Yüksel Koçoğulları şunları söylüyor: “2.5 yaşından sonra ve maksimum 1000 ppm fluorid içeren bir macun seçilmeli. Macun mercimek tanesi büyüklüğünde kullanılmalı.”



