Çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olabilmesi için açık havaya, harekete ve güneşe ihtiyaçları var.

Gün ışığının kemik ve doku gelişimi için gerekli olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Çenesiz, “Bebek yeterince D vitamini alırsa rahitis denilen hastalığın ortaya çıkması önlenmiş olur. Bebek güneşe ilk defa çıkıyorsa önceleri birkaç dakika kalmalı, bu süre zamanla artırılmalıdır. Yazın güneş ışınlarının dik olmadığı saatler (11. 00 -15.00 dışındaki saatler) tercih edilmelidir” diyor.



Açık havada parklara, bahçelere

Çocuklar için açık havada oyun oynamak büyük bir ihtiyaçtır. İlkbaharda açık havada oynamaya can atarlar. Parklara, bahçelere koşarlar. Tabii ki açık hava oyun yerlerinin trafiğe kapalı alanlar olmasına dikkat edilmeli.

İlk günler çok önemli

0-1 ay, yeni doğan bebeğin özellikle ilk günlerinde, ortam ısısı normal sınırlarının (22-24 c derece) üzerine çıktığında terleme fonksiyonu yeterli olmadığında bebek olumsuz etkilenir. Vücut ısısı arttığında bebeğin yaşamsal fonksiyonları olumsuz etkilenir. Bu nedenle bebeklerin yaz aylarında güneşin dik olduğu saatlerde (11.00-15.00) serin ortamlarda kalması ve oda sıcaklığının 23-24 dereceyi geçmemesi gerek.

D vitamini almalı

1-12 ay kemik gelişimi için gerekli olan D vitamini güneş ışınlarının yardımıyla vücutta sentez edilir. D vitamini aynı zamanda bağışıklık sistemimiz için de gerekli vitamindir. Bu vitamin özellikle hayatın ilk yıllarında sağlıklı gelişim için gereklidir. Her gün yarım saat baş, kol ve bacakları çıplak güneş alan bebek yeteri kadar D vitamini edinmiş olur. Cam arkasından güneşlendirmenin faydası yoktur.

Zararlı güneş ışınlarından bebek ve çocuklar nasıl korunmalı?

Açık renk kıyafet seçimi güneş ışınlarını yansıtır ve emilimini önler, özellikle bu tür giysiler seçilmeye özen gösterilmeli. Çocuğunuz güneşli havada dışarıda olacaksa güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı koruyucu kremlerden sürmek gerekir. Bu kremler har yaştaki çocuk için kullanılabilir, çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar yüksek faktör koruyuculu krem tercih edilmelidir.

Açık havanın faydaları:

- Çocukların temiz hava alabilmelerini sağlar.

- Çocuklara istedikleri gibi hareket etme imkanı sağlar. Öz güven gelişimini pekiştirir.

- Kendi seslerini kullanma konusunda özgür olurlar, kısıtlanma hissetmezler.

- Bazı doğa olaylarının farkına varır, gözlem yapar ve araştırırlar. Karıncaların yuvalarına yiyecek taşımalarını, rüzgarı yağmuru ve karı deneyimleyip farklarını görerek ve yaşayarak öğrenirler.

- Doğada bulunan canlı ve cansız varlıkları oyunlarına katarlar. Ağaçlardaki kuşlar gökyüzündeki güneş ve bulutlar gibi. Hayal dünyalarının gelişimi için gerekli ve faydalıdır.



