Çocuklarda diş sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler

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Bebeğinizin ilk dişinin çıkması, tüm ilkleri gibi en heyecanlı anlardan biri... Ne zaman çıkacak, nasıl bir diş yapısı olacak, o dişler nasıl korunacak? Çocuklarda sık rastlanan diş problemlerinden diş fırçalama alışkanlıklarına kadar yeni bir annenin bilmesi gereken çok şey var. Ve işte onlar...

Yazı: Filiz Şeref/Bebeğimle Elele



Bebeklerin ilk dişleri genellikle 6-8 ay civarında çıkıyor. Bu heyecanlı bekleyiş bir yandan da sancılı ve zorlu geçiyor; bebekler dişleri çıkarken biraz huzursuz olabiliyorlar. Uyku düzenleri ve yeme düzenleri de bozulabiliyor. Bu süreç ortalama üç yaşına kadar sürüyor ve süt dişlerinin tamamı çıkmış oluyor. Süt dişleri kalıcı dişler açısından da büyük önem taşıyorlar. Diş Hekimi Aslı Çoban, bebeklerde ve çocuklarda diş bakımının oldukça önemli olduğunu söylüyor. Çoban’dan süt dişleri ile ilgili bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri öğrendik.



Süt dişlerindeki çürükler tedavi edilmeli

Tedavi edilmeyen süt dişi çürükleri ağrı, kötü koku, çiğneme zorluğu, beslenme bozukluğu ve çirkin görüntüye yol açıyor. Bu dönemdeki tedavi edilmeyen diş bozuklukları, ileride diş çarpıklığı, çene gelişiminde bozukluk ve genel sağlık problemlerine (romatizmadan kalp rahatsızlıklarına kadar) sebep olabiliyor. Dolayısıyla tedavi edilmesi önemli.



Süt dişlerine özen gösterin

Süt dişlerini ‘nasıl olsa dökülecekler’ diyerek önemsememek olmaz. Onları korumak ve bakımlarını yapmak oldukça önemli. Neden mi? Süt dişlerinin öncelikli görevi çocuğun düzgün beslenmesini sağlamak. Ayrıca konuşmanın düzgün gelişimi süt dişlerinin varlığına bağlı. Ayrıca süt dişleri, kendilerinin yerine gelecek olan dişler için koruma ve kalıcı diş sürerken ona rehberlik yapıyor. Süt dişi erken çekildiği zaman bu doğal yer tutuculuk fonksiyonu da ortadan kalkıyor.



Çocukların dişleri çürüyor çünkü...

Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içeriyor, bu nedenle çürümeye daha yatkın oluyor ve daha kolay ve hızlı çürüyor. Çocuklar, çürüklerin erken dönemde neden olabileceği soğuk sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamıyor. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olması durumunda fark ediyorlar ki bu durumda çok geç kalınmış olabiliyor. Çocukların ağız bakımına bizler kadar dikkat edemeyecekleri de bir gerçek. Ve tabii ki sık sık çocuklara söylediğimiz gibi çok şeker ve şekerli şeyler yemek de çürüklere neden olabiliyor. Buna meyve suları da dahil.



