Çocukların beslenmesinde iyottan zengin yiyeceklere yer açmak önemli. İyot eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Eroğlu Kayacık, çocukların günde 90-120 mikrogram iyot almaları gerektiğini belirtiyor.

Deniz suyunda, deniz canlılarında, bazı kaynak sularında ve az da olsa sebze ve meyvelerde bulunan iyot, vücuttaki büyüme ve gelişmeden beyin ve sinir gelişimine kadar sorumlu olan tiroid hormonunun yapımında rol oynuyor. Gıdalarla alınan iyot, hızlı bir şekilde bağırsaklardan emiliyor ve tiroid hormonu yapımında kullanılıyor. İyot, boynun ön tarafında yer alan kelebek şeklindeki tiroid bezi tarafından tiroid hormonlarına dönüştürülüyor.



Herkesin günlük alması gereken bir iyot miktarı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Eroğlu Kayacık, “Bu miktar çocuklar için 90-120 mikrogram, yetişkinlerde 150 mikrogram olup, hamile veya emziren kadınlarda 250 mikrograma kadar çıkabiliyor.” diyor.

İyottan zengin besinler



En yüksek iyot, balıklar ve istiridye, karides, ıstakoz ve deniz yosunları gibi diğer deniz canlılarında bulunuyor. Mezgit, ton balığı gibi derin, tuzlu su balıkları daha fazla iyot içeriyor. Sebzelerden ıspanak, şalgam, pazı, kabak, sarımsak ve kuru fasulyede iyot daha fazlayken, meyvelerden en fazla çilekte bulunuyor. Süt ve süt ürünleri de iyot kaynağı besinler arasında yer alıyor.



İyot eksikliğine bağlı hipotiroidinin belirtileri:



- Halsizlik, devamlı uyku hali

- Dikkat dağınıklığı

- Depresyon

- Kilo alma

- Ciltte kuruluk

- Saç dökülmesi

- Tırnakların kolay kırılması

- Terlemede azalma

- Üşüme

- İştah azalması

- Eklemlerde ağrı

- Ellerde uyuşukluk hissi

- Kas krampları

- Guatr

- Tansiyon düşüklüğü/yüksekliği

- Çocuklarda boy kısalığı ve zeka geriliği

- Kolesterol seviyesinde artış

- Çocuk sahibi olamama, düşük yapma

- Adet dönemlerinde düzensizlik

- Özellikle gözaltları olmak üzere tüm vücutta şişlik, ödem

- Bağışıklık sisteminin bozulması



