Diş çıkartma seansına özel!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bebeğinizin dişine göre öneri...

Bir bebek sahibiyseniz, her ilk bir olay olmaya müsaittir. Dişleri de öyle. Diş çıkartırken uyku düzeninden yeme düzenine pek çok olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz. Ve bu dönemde harıl harıl bebeğinizi rahatlatacak şeyler arayabilirsiniz. Bizim önerimiz, Baby Banana Brush bebek diş fırçası ve diş kaşıyıcısı. Fırça yumuşak ve ısırılabilir yapıda olunca bebeğiniz de diş kaşıyıcı olarak rahatlıkla kullanabiliyor. Buzlukta dondurarak diş yardımcı oluyor. İleriki dönemde ise diş fırçası olarak görevine devam ediyor. Ürünün bir yaş altı ve bir yaş üzeri bebekler için iki ayrı versiyonu var.