Düzgün ve düzenli uykunun sırları

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Bebeğiniz sık sık uyanıyor, sallamadan uyumuyor, geceleri terör estiriyorsa, bu zor ve yorucu süreci en az hasarla atlatmanızı sağlayacak önerileri kaçırmayın!

Her aile için bebek doğduktan sonra ortaya çıkan bir sorun vardır: Uyku! Gece bitmeyen ağlamalar, harap olan sinirler, ağlayan bebekler, çaresiz anne-babalar… Eğer doğduğu andan itibaren bebeğinize uyku eğitimi vermeye başlarsanız, bebeğinizin başka bir sorunu yoksa uyku sorunu da yaşamayabilirsiniz!



Alışkanlık kazandırın

Acıbadem Ataşehir Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Keskin, bebeklerin uyku alışkanlığını henüz altı haftalıkken geliştirebildiğini söylüyor. Düzgün ve düzenli bir uyku alışkanlığı oluşturabilmek için ‘anahtarın’ bebeği her gün aynı saatte henüz uyanıkken yatağa koymaktan, aynı saatte altını değiştirmekten ve bir gece uykusu rutini geliştirmekten geçtiğini vurguluyor.



Uyku ortamı nasıl olmalı?

Medical Park Antalya Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Satılmış, bebeklerin gece-gündüz ayrımını yapabilmesi için birinci aydan itibaren geceleri loş ve sessiz bir odada, ninni söyleyerek veya fonda hafif bir müzik eşliğinde uyutulması gerektiğinin önemine değiniyor.



