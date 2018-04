Eğlence rotaları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Çocuk odası dekore etmenin keyfi başka. Siz de eğlenceli, renkli, farklı ve yaratıcı bu odalardan ilham alın.

Hazırlayan: Gülru İncu - Özge Altınok Lokmanhekim/Bebeğimle Elele



ZEYNEP’İN PEMBE DÜNYASI

Pınar ve Gökhan Çetinsaraç çiftinin iki yaşındaki kızları Zeynep dünya tatlısı, zeki mi zeki bir kız. Anne, küçük Zeynep’in odasını dekore ederken Pinterest uygulamasından sıkça yararlanmış. Bebek odasını sonraki yıllarda da zevkle kullanılabilmesi için dolap ve şifonyeri normalden biraz büyük tutmuş. Odanın en değerli parçası şüphesiz büyükanneye ait olan gardırop. Uzun yıllar annesinin keyifle kullandığı bu aile yadigarı, ufak dokunuşlarla bir genç kız gardırobuna dönüşmüş. İçine çocuk giysileri için ekstra raf eklenmiş, dış yüzeyinde ise beyaz mat lake kullanılmış. Dolabın üzerindeki üçgen kumaş parçalarından hazırlanmış süs yine annenin emeği. Zeynep’in yatağı hediye. İki katlı bebek evini kardeşinin eşi hazırlamış, kendisi de evin içini renkli duvar kağıtlarıyla kaplamış. Odanın neredeyse başköşesine kurulan büyük sevimli ayı ise annenin eski işindeki müdürünün hediyesi. Zeynep’in ayıcığı ‘cici, cici’ diyerek sevmesi, görülmeye değer.



Şifonyer: Özel yapım

Halı: Madame Coco

Yastıklar: Zara, English Home

Bebek bakım sepeti: Hello Kitty World

Lamba: Chakra

Ayna: English Home

Perde: Dodanlı

Nevresim seti ve aydınlatma: e-bebek

Kapı süsü: Düğme

Odanın ortalama maliyeti 3 bin lira.





KEMAL’İN SEYAHAT TEMALI ODASI

Seyahat yazarımız Özge Lokmanhekim’in 1.5 yaşındaki oğlu Kemal’in odasının da seyahat temalı olduğunu görünce hiç şaşırmadık. Özge Lokmanhekim oğluna hamileyken yaptığı seyahatlerde aldığı aksesuarlarla bebek odasını renklendirmiş. Her yerde beyaz ya da krem rengi bebek odası takımları görünce, istedikleri ahşap tonlardaki odayı marangoza yaptırma kararı almışlar. “Bu şekilde istediğim kadar çekmece ve raf sahibi oldum ve mobilyalarımız da odaya uygun tasarlanmış oldu” diyor anne. Madrid seyahatinden aldıkları araba çizimleri, Londra seyahatinden aldıkları vintage Disney görselleri, Sidney seyahatlerinden aldıkları koala ve kanguru, dünya küreleri ve oyuncak uçaklar Kemal’in odasını renklendirmiş. Duvardaki rengarenk bir gemi deseni ve uçan balonlar, Kemal’in bebekken en çok baktığı figürlerin başında geliyor. Doğal ve organik ürünler kullanmayı seven anne, Homemade Aromaterapi’den aldığı ürünleri, bebek bezi ve kremlerini alt değiştirme ünitesi olarak kullandığı şifonyerin üzerinde tutuyor. Bu şekilde kurduğu düzenin alt değiştirirken çok pratik olduğunun da altını çiziyor. Oğluyla en çok şehir desenli halı üzerinde seyahat kitapları okumayı seviyorlar. Bu yaz da sık sık birlikte seyahat edip seyahatlerde aldıkları minik aksesuarlarla Kemal’in odasını renklendirmeye devam etmeyi planlıyorlar.



Mobilyalar: Özel yapım

Küçük kütüphane, halı ve avize: Ikea

Yatak örtüsü, yastıklar ve bavul: renklizebra.com

Araba desenli perdeler ve yastıklar: Persan

Dünya küreleri ve karton çantalar: Zara Home

Odanın ortalama maliyeti 15 bin lira.





BEGÜM’ÜN KEYİF DURAĞI

Doğum ve bebek fotoğrafçısı Tuba Sönmezöz ile Caddebostan Gençlik Kampları sahibi Hakan Sönmezöz’ün dört yaşındaki kızları Begüm’ün minicik odası rengarenk. Begüm, dört yaşına bastıktan sonra bu odayı kullanmaya başlamış. Odasında vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Kitaplarına bakıp hikayeler uydurmayı, resim yapmayı, renkli hamurlarla oynamayı ve puzzle yapmayı çok seviyor. Begüm’ün odası küçük olduğu için fonksiyonel şekilde dekore etmeye özen gösteren annesi Tuba Sönmezöz, dolap ve kütüphane gibi gerekli mobilyaları seçerken odayı büyük göstermesi için beyaz rengi tercih etmiş. Begüm’ün tüm oyuncakları ve kitaplar, kütüphanenin raflarında, rengarenk kutuların içinde duruyor. Büyük bir çalışma masasına yer kalmadığı için Begüm’ün boyama yapmadığı zamanlarda duvara monte edilen ve kapanabilen portatif bir masa seçmişler.



Yatak, dolap ve kütüphane: Ikea

Tel sepet: Mudo Concept

Yatak örtüsü, yastıklar ve renkli bayraklar: renklizebra.com

Odanın ortalama maliyeti 5 bin lira.





CAN’IN OYUNCAK AŞKI

Selin ve Çağlar Çağ çiftinin oğlu Can, eylülde iki yaşına basacak. Can’ın odasında pastel tonlarda hem çizgili hem de rakamlı ve harfli iki farklı duvar kağıdının kullanılması, duvarlara hem dinamizm katmış hem de çocuk odası duygusunu pekiştirmiş. Anne, Can’ın odasını hazırlarken özellikle sade olmasına dikkat etmiş, çünkü kısa bir süre sonra odayı küçük Can’ın zevkine göre yeniden düzenlemek istiyor. Çocuk odasında baştan sona aynı renk ve birbirini tamamlayan bir dekorasyon anlayışından hoşlanmayan anne, yatak ve dolapta beyaz, parke ve oyuncak dolaplarında ise farklı renklerde ahşap kullanmayı tercih etmiş. Duvar kağıtları, parke, oyuncak dolabı ve yatakla giysi dolabının farklı renklerde oluşu renk kontrastlarının da oluşmasını sağlamış. Odanın ortasında bırakılan geniş alan Can’ın rahat rahat oyun oynamasına ve bu sırada da oyuncakları özgürce dağıtabilmesine olanak tanıyor. Küçük Can da tıpkı odası gibi huzurlu, sakin, pozitif ve mutlu bir çocuk.



Yatak ve dolap: Başak Mobilya

Perdeler: Linens

Oyuncak dolapları: Ikea

Halı: Linens

Lamba: Philips

Duvar kağıdı: Zümrüt Dekorasyon

Odanın ortalama maliyeti 5 bin lira.