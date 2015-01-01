Suavinex, Haute Couture serisiyle bebeklerin şıklığına özen gösteren annelerin tercihi olmaya aday...





Altın renk kaplamalı Haute Couture serisinde silikon uçlu, geniş ağızlı biberonların yanı sıra; fizyolojik silikon emzik de yer alıyor. Emzikler; düz simetri tasarım ve tıbbı silikon uç şekliyle her zaman bebeğin ağzına doğru bir şekilde yerleşiyor. Emziklerin 0-4 ay, 4+ ay ve 12+ aylık için seçenekleri bulunuyor. Özel anti kolik valf sistemi özelliğiyle havanın bebeğin midesine girmesi engelleniyor. Böylece bebeklerde, kolik sancısının şiddetinin önemli ölçüde azalmasına yardımcı olunuyor. Ürünler, bebekler için hiçbir zarar teşkil etmeyen ve BPA içermeyen polipropilen malzemeden üretiliyor. Pediatrik diş hekimleri tarafından da onaylı Suavinex ürünleri farklı tasarım, ölçü, malzeme ve fonksiyon arasında seçim yapma imkânı da veriyor.