Farklı tatları deneyimleme zamanı

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Ek gıdaya geçiş dönemi için öneriler!

Evet, bebeklerin altıncı aydan itibaren ek gıdalara geçmesi öneriliyor. Ancak araştırmalara göre, Türkiye’de ek gıdalara geçiş çok daha erken başlıyor ve böylece bebekler yeterince anne sütü ile beslenememiş oluyor. Öyle ki, ilk aydan itibaren ek gıda yedirilen bebekler bile var! Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı bir bebek yetiştirmek için yapmamız gereken ise, bebekleri kesinlikle ilk altı ay anne sütüyle beslemek!

Ek gıdalara geçtiğinizde ise dikkat etmeniz gereken nokta, bebeğinize ilk kez yedireceğiniz gıdaları, tek çeşitten oluşan, basit, alerji riski olmayan besinlerden seçmek. Sabah ve öğle öğünleri arasına ekleyeceğiniz meyve püresi, bebeğiniz için lezzetli bir başlangıç olabilir.

İyi yıkanmış ve kabuğu soyulmuş mevsim meyvesinin bir dilimini (kışın, elma, armut; yazın elma, şeftali, kayısı) cam rendeden geçirerek pütürlü olarak, yarı oturur pozisyondaki bebeğinize verebilirsiniz. Aynı meyvenin miktarını artırarak birkaç gün boyunca vermeniz, olası alerji ve mide bağırsak problemlerini daha rahat gözlemenize yardımcı olacaktır. Bebeğiniz meyve pürelerine alıştıktan sonra inek sütü ya da formül mamayla hazırlayabileceğiniz bir çay bardağı yoğurt, ikindi öğününe eklenebilir. Yoğurdu da meyve veya pekmez ile tatlandırabilirsiniz.