Felaket dönem'in ortasında olmak!

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Deniz Küçükhüseyin Çakmakçı, 2.5 yaşında bir kız çocuğu annesi. İki yaş sendromunu yakından, hem de çok yakından yaşayanlardan. Bize hem kendi yaşadıklarını anlattı, hem de kafasındaki soru işaretlerini işin uzmanına sordu.

Çalışan bir anneyim, çocuğumu çok az görebiliyorum ve hiçbir şeye yetişemiyorum diyenlerden misiniz? Kulübe hoşgeldiniz! Ben üstüne ‘ bir çocuk daha istiyorum’ diyorum, sanırım bu aklımı yitirdiğimin göstergesi. Hayalim İtalyan filmlerindeki gibi, kalabalık sofralarda hep bir ağızdan konuşan kalabalık ailelerden birine sahip olmak. Yani popüler deyim ile çocuk da yaparım kariyer de! Ayrıca çocuk mu kariyer mi ikileminde, popülerliği de aşan domestik bir cevapla; evet çocuk! Eee yaşlanınca benimle dizi seyreden ve anlamadığım yerleri anlatan torunlarım olsun istiyorum! Kızım 2.5 yaşında. Bolca inatlaşıyor, benim olduğum yerde başka kimseyi önemsemiyor, işe gitmemi istemiyor, uyumuyor, istediği olmayınca ağlıyor, yabancıların yanında huysuzlaşıyor, çok konuşkan, güler yüzlü ve sıcak bir çocuk ama tanımadığı insanların yanında huysuz, aksi ve gözü yaşlı birine dönüşüyor… Kısacası içinden çıkamadığım bir dolu sorunun ortasındayım.

Kızım bu psikolojideyken ona nasıl davranmalıyım ve bu dönemde ikinci bir çocuk yapmak doğru bir karar mı?

Biraz araştırınca birçok annenin benzer sorunlardan muzdarip olduğunu fark ettim. Ben yalnız değilmişim! Bu içimi biraz rahatlatsa da bu kez sorumluluk büyüdü ve bu konuları bir bilene danışmak doğru olacak diyerek, çocuk gelişimi uzmanı psikolog Irmak Gürcan Kerimoğlu ile iletişime geçtim. Sorunlarımı anlattım, yanıtlarımı aldım. Gördüm ki doğrularım kadar yanlışlarım da var. Sorunların üstesinden gelebilmek için gereken şeyler bilinçli ve sabırlı olmakmış!

SORUN 1: Bir bebek dünyaya geldikten sonra hangi dönemlerden geçiyor?

Bazı ailelerin sorun yaşadığı dönemler, diğer bir ailede çok kolay atlatılabiliyor. Ama genelleme yapacak olursak annebabaların bebek sahibi olduktan sonra baş etmeleri gereken ilk zorlu dönem 2-3 yaş aralığı. Literatürde bu dönem için ‘terrible two’ yani bizde bilinen adıyla iki yaş sendromu olarak geçiyor. 2-3 yaş aralığında çocukta bazı huy değişimleri görülebiliyor. Peki neden? Çünkü çocuk artık bir birey olarak bağımsızlığını kazanmaya, kendi karakterinin temellerini atmaya çalışıyor. Yani bu zorlu dönem aslında çocuğun sağlıklı gelişiminin bir parçası. Bir anlamda ergenliğin erken bir provası. Sendrom olarak tabir edemeyiz ama kreşe/okula başlanılan dönemde ya da kardeş geldiğinde küçük çaplı krizlerin geri dönüşlerin yaşanması da sık görülen bir durum. Bir sonraki sendrom dönemi ise elbette ergenlik dönemi. Bu dönemin nasıl geçeceğini de anne-baba ve çocuk arasında o güne kadar kurulan iletişimin kalitesi belirliyor.

SORUN 2: Kızım çok inatlaşıyor, mutlaka dediği olsun istiyor. Bazen işin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Ne yapmalıyım?

Çok sakin çocuklar bile 2-3 yaş döneminde hırçın ve inatçı olabiliyor. Çocuğunuzu zorlamak yerine şartları ona göre ayarlamak en doğrusu. Yani inat edeceği durumları yaratmamaya çalışın. Çocuğa sürekli kurallar, yasaklar koymak karşı çıkma ihtimalini artırır, bunun yerine gerçekten gerekli durumlarda katı kurallarınız olsun. Eğer sinirlerinize hakim olamayacağınızı hissederseniz, birkaç dakika uzaklaşın. Seçenek sunmak inadın panzehiridir. Yemek konusunda, giyecekleri konusunda, alacağınız oyuncak konusunda iki ya da üç seçenek sunun ve birini seçmesini isteyin. Böylece onun karar vermesine izin vermiş olursunuz.

