Siz güzel havanın keyfini çıkarırken bebeğiniz de kollarınızda huzurla etrafı izleyebilir.

Bunlara dikkat

• Bebeğiniz kanguruda uyursa başını yana çevirerek nefesini rahatça aldığından emin olmalısınız.



• Bebeğiniz ile vücudunuz arasında onun rahat nefes alabileceği kadar boşluk olmasına özen göstermelisiniz.



• Eğilirken ya da bir yere uzanırken kangurunun konumunun bozulmamasına ve bebeğinizi düşürmemeye dikkat edin.



• Kanguruyu kullanırken temizlik yapmak, koşmak, motorlu taşıt kullanmak ya da ata binmek gibi aktiviteler yapmayın.



• Kangurunun ceplerine keskin objeler koymayın.



• Kullanmadan önce tüm kilitlerin yerine geçtiğinden emin olun.



• Bebeğinizi kanguruya sokarken ve çıkarırken oturur pozisyonda olun.



• Bebek ağırlığının boynunuza ve belinize binmesine sebep olan kanguruları kullanmayın. Bu bölgelerin ağrıdığını fark ederseniz kanguru kullanmayın.



• Sekiz kilodan büyük bebekleri kanguruda taşımayın.



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