Bunlara dikkat
• Bebeğiniz kanguruda uyursa başını yana çevirerek nefesini rahatça aldığından emin olmalısınız.
• Bebeğiniz ile vücudunuz arasında onun rahat nefes alabileceği kadar boşluk olmasına özen göstermelisiniz.
• Eğilirken ya da bir yere uzanırken kangurunun konumunun bozulmamasına ve bebeğinizi düşürmemeye dikkat edin.
• Kanguruyu kullanırken temizlik yapmak, koşmak, motorlu taşıt kullanmak ya da ata binmek gibi aktiviteler yapmayın.
• Kangurunun ceplerine keskin objeler koymayın.
• Kullanmadan önce tüm kilitlerin yerine geçtiğinden emin olun.
• Bebeğinizi kanguruya sokarken ve çıkarırken oturur pozisyonda olun.
• Bebek ağırlığının boynunuza ve belinize binmesine sebep olan kanguruları kullanmayın. Bu bölgelerin ağrıdığını fark ederseniz kanguru kullanmayın.
• Sekiz kilodan büyük bebekleri kanguruda taşımayın.
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