menu

close

menu

close

menu

close

Gezmeler başlasın!

Gezmeler başlasın!

Siz güzel havanın keyfini çıkarırken bebeğiniz de kollarınızda huzurla etrafı izleyebilir.

Bunlara dikkat
• Bebeğiniz kanguruda uyursa başını yana çevirerek nefesini rahatça aldığından emin olmalısınız.

• Bebeğiniz ile vücudunuz arasında onun rahat nefes alabileceği kadar boşluk olmasına özen göstermelisiniz.

• Eğilirken ya da bir yere uzanırken kangurunun konumunun bozulmamasına ve bebeğinizi düşürmemeye dikkat edin.

• Kanguruyu kullanırken temizlik yapmak, koşmak, motorlu taşıt kullanmak ya da ata binmek gibi aktiviteler yapmayın.

• Kangurunun ceplerine keskin objeler koymayın.

• Kullanmadan önce tüm kilitlerin yerine geçtiğinden emin olun.

• Bebeğinizi kanguruya sokarken ve çıkarırken oturur pozisyonda olun.

• Bebek ağırlığının boynunuza ve belinize binmesine sebep olan kanguruları kullanmayın. Bu bölgelerin ağrıdığını fark ederseniz kanguru kullanmayın.

• Sekiz kilodan büyük bebekleri kanguruda taşımayın.

Kanguru modelleri için tıklayın

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Soru&Cevap Bebek
Kelimelerde gizli mesajlar var
Bebek geldi peki ya şimdi?
Bebeğim için her gün +300 kalori
Akdeniz anemisi riski gözünüzden kaçmasın
Tanıştığımıza memnun olmadık! Tip 1 diyabet
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Soru&Cevap Bebek
Kelimelerde gizli mesajlar var
Bebek geldi peki ya şimdi?
Bebeğim için her gün +300 kalori
Akdeniz anemisi riski gözünüzden kaçmasın
Tanıştığımıza memnun olmadık! Tip 1 diyabet

En çok okunanlar

Son Eklenenler