'Güvenli mod'a geçiş

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İster korumacı bir anne olun ister ‘düşe kalka büyüyecek’ diyenlerden... Elden bırakmamak gereken önemli tedbirleri almayı unutmayın!

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



İtiraf ediyorum, bebeği yeni yeni yürümeye başlayan bir arkadaşıma gittiğimde evin çeşitli köşelerinde tuvalet kağıdı rulolarından yaptığı bariyerleri görünce şaşırmış, ‘abartıyor biraz’ diye de içimden geçirmiştim. Ama oğlum koşarak kalorifer peteğine kafa attıktan sonra ben de tüm kaloriferlerin üzerini çeşit çeşit kapı stopper’ları, yastıklar, polar battaniyeler ile kaplamaya başladım. Siz de yaşadığınız tecrübelerle kendinizce yöntemler geliştirmiş olabilirsiniz. Peki başka? İşte önemli güvenlik önerileri...



• Kitaplık, gardırop gibi yüksek mobilyaları, bebeğinizin tırmanma çabaları ve olası bir deprem anında devrilmemesi için duvara sabitlediniz mi? Yanıtınız ‘hayır’sa, hemen yapın.

• Karyolasının yükseklik ayarı bebeğinizin güvenliğine uygun olmalı. Ayrıca karyola ve korkuluk parçaları arasındaki mesafe altı cm’den fazla olmamalı. Böylece kolunun ya da bacağının araya sıkışmasını engellemiş olursunuz.

• Yatak çarşafı olarak lastikli olanları tercih edin. Böylece kayarak dolanma riskini ortadan kaldırırsınız.

• Evinizde merdiven varsa güvenlik kapısı yaptırın veya çocuğunuzun tek başına tırmanmasını ve inmesini engelleyecek korkuluklar koyun.

• Kapı deliği, elektrik prizi gibi parmağını sokmaya çalıştığı yerler varsa, gerekli önlemi alın. Koruyucu kapaklardan alabilir ya da geçici bir süre için bu alanları koli bandı ile

kapatabilirsiniz.

• Elektrik kordonlarını ve kablolarını çocuğunuzun ulaşamayacağı ve takılmayacağı şekilde yerleştirin.

• Bahçe ve balkon kapısının kilitli olduğundan emin olun.

• Pencerelerin üstten açılanlarını tercih edin.

• Bebeğiniz çekmecelerle haşır neşir olmayı seviyorsa, mutfak çekmecelerinin yerleşimini gözden geçirin. Rende, bıçak gibi kesici aletleri daha üst raflara ya da dolaplara yerleştirin.

• Tatilde mutlaka kolluk, simit ya da batmayan mayo kullanın.

• Havuz, göl veya deniz kenarındaysanız, kısacası suyun etrafındaysanız çocuğunuzu asla yalnız bırakmayın.

• Havuzlu bir eviniz varsa havuz bariyeri yaptırın.

• Bebeğinizin yaşına uygun oyuncaklar seçin. Eğer daha büyük bir çocuğunuz da varsa, oyuncaklarının küçük parçalarını ortada bırakmamasına ekstra özen gösterin.

• Otomobilinizde kullandığınız oto koltuğunun çocuğunuzun yaş, boy ve kilosu için uygun olduğundan emin olun.

• İpli, kablolu oyuncaklardan uzak durun veya sadece sizin gözetiminizde bunlarla oynamasına izin verin.

• Bisiklet veya scooter kullanmaya başladığında mutlaka koruyucu dizlik ve başlık takın.

• Bahçede kesici aletler bırakmayın.

• Ecza dolabınız veya ilaç kutunuz da onun ulaşamayacağı yükseklikte ve mümkünse kilitli olmalı.

• Bir yangın söndürücü alın.

• Acil numaraları cep telefonunuzda hızlı aramaya ekleyin.

• Evde olmadığınız zamanlarda bakıcınıza ‘acil durum listesi’ bırakın. Kendinizin, size ulaşılamadığında aranacak kişinin ve çocuk doktorunuzun numarasını buraya mutlaka yazın.

• Çocuklara nasıl ilkyardım yapılması gerektiğini öğrenin. En azından yanık, boğulma, kanamayı durdurma konularında bilgi edinin.

