Havuz kenarında çocuğunuzun altını değiştirmeyin!

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Uzmanlar uyarıyor: "Mikroorganizmaların en zengin olduğu yer dışkıdır. Bu nedenle havuzların kenarında çocukların altını değiştirmeyin!"

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, yaz aylarında insanların akın ettiği havuzların enfeksiyon riski oluşturduğunu belirterek, "Kimi zaman havuzların başında çocukların altı değiştirliyor. Mikroorganizmaların en zengin olduğu yerler dışkıdır, bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyor" dedi.



Yaz mevsiminin gelmesiyle yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin arttığını, insanların denize, havuza akın ettiğini dile getiren Leblebicioğlu, bu alanlarda enfeksiyona neden olabilecek mikroorganizmalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Mikroorganizmaların rahatlıkla yayılabileceği havuzların çevrelerinde insanların yapılmaması gereken davranışlar sergilediğini anlatan Leblebicioğlu, "Kimi zaman havuzların başında çocukların altı değiştiriliyor. Mikroorganizmaların en zengin olduğu yerler dışkıdır, bunun kesinlikle yapılmaması gerekiyor" diye konuştu.



Leblebicioğlu, havuzların bakımının da çok iyi yapılması, suyun temiz tutulması gerektiğini bildirdi.



İnsanların deniz kenarlarında ya da havuz başlarında açık yiyecekler tükettiklerini ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, enfeksiyon açısından bunların da tehdit oluşturduğuna dikkati çekti. Yiyeceklerin kapalı ortamlarda bulunmasına, günlük olmasına özen gösterilmesini isteyen Leblebicioğlu, elle değil, çatal bıçak kullanılarak tüketimin sağlanması gerektiğini belirtti.



Prof. Dr. Leblebicioğlu, yaz aylarında enfeksiyona bağlı besin zehirlenmelerin çok sık görüldüğünü belirterek, "Tatilinizin kabusa dönüşmemesi için yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin" uyarısında bulundu.



Seyahat enfeksiyonuna dikkat!

Yurt içi ve yurt dışı seyahatler sırasında da enfeksiyonla karşılaşma risklerinin fazla olduğuna işaret eden Leblebicioğlu, özellikle yurt dışına seyahet edecek kişilerin, gidecekleri ülkelerde yaygın görülen enfeksiyonları araştırmalarını ve buna göre önlemlerini almalarını tavsiye etti. Seyahat öncesi gerekli aşılarını olmalarını, ilaç kullanmalarını öneren Hakan Leblebicioğlu, özellikle sıtmanın çok önemli bir problem olduğunu kaydetti.



Prof. Dr. Leblebicioğlu, yurt dışı seyahatlerde de açıkta satılan yiyeceklerden uzak durulmasını isteyerek, "Açıkta satılan yiyecekler, temiz olmayan sular her zaman sorun oluşturuyor" dedi.



Enfeksiyon hastalıklarının basite alınmaması gerektiğini vurgulayan Leblebicioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enfeksiyon hastalıkları günümüzün en önemli sorunu. Tanı, tedavi yöntemleri artıyor ama vücuda yapılan her türlü girişimde vücut dokusu bozuluyor, o zaman da enfeksiyon riski artıyor. Enfeksiyon için yeterli önlemleri almazsak tedavi maliyetleri yükselebiliyor, hasta hastanede uzun süre yatmak zorunda kalabiliyor, en kötüsü de ölümle sonuçlanabiliyor."



(AA)